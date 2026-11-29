El folclore tradicional norteño se abrirá paso este mediodía en La Casa de Yamil (España 153), con la presencia de Gabriel Sánchez en un mediodía musical con micrófono abierto.
Desde las 19, Nancy Pedro y Gallego Estrada se presentarán en la Casa de la Ciudad (Catamarca 920) con un espectáculo de música popular de raíz folclórica argentina y latinoamericana, en formato íntimo de guitarra y voz y con entrada gratuita.
A la misma hora, El Eco de Narciso, Juanchi Nicolau, Favio Viera y Marcos Indio Cansinos -foto- celebrarán los 80 años de Silvio Rodríguez -los cumple hoy- con el repertorio del trovador cubano en La Fondita (avenida Belgrano 2.430, altos).
El romanticismo latino tendrá una doble propuesta. La chilena Myriam Hernández se expresará en su total dimensión esta noche, desde las 20, en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con su show “Tauro”; mientras que desde las 21.30 y con acceso libre, Alejandro Ruiz rendirá tributo a Cristian Castro en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con sus mejores canciones.