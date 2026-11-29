El romanticismo latino tendrá una doble propuesta. La chilena Myriam Hernández se expresará en su total dimensión esta noche, desde las 20, en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), con su show “Tauro”; mientras que desde las 21.30 y con acceso libre, Alejandro Ruiz rendirá tributo a Cristian Castro en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con sus mejores canciones.