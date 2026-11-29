A las 20 habrá varias propuestas: en Casa Dumit (Italia 536) se presentará “El milagro de lo que queda”, una creacion colectiva sobre una familia disfuncional que pierde a un ser querido, con las actuaciones de Lucas Valdez, Génesis Giménez, Ana Ruiz, Lucio Heinecke y Andrea Campero y la dirección de Andrea La Chicho Campero; en La Sodería (Juan Posse 1.141) habrá doblete teatral con el monólogo “Identikit” de Mónica Daneri (“un espacio íntimo para el encuentro, el autoconocimiento y la reflexión sobre la identidad”, se anuncia), seguido de la obra queer “Delirios blancos”, escrita por Salustiano Zavalía y dirigida por Augusto Gómez, con Maco Santucho, Yoca Gil, Lucas Romero y Martín Abregú; en El Refugio del Varón (Suipacha 460), se montará la muestra de taller actoral con “¡Decir sí!”, de Griselda Gambaro; y en La Supuesta (Rondeau 21), Max presentará su espectáculo musical “Joven Lumínico”.