“Lo que el Gobierno ignora, la comunidad sostiene” es la consigna elegida por los organizadores de La Ranchada Cultural para impulsar su grilla de actividades con entrada a la gorra, que encara sus últimas dos jornadas con propuestas independientes de teatro y de música. La movida es un masivo reclamo de la comunidad artística en contra del desprecio al sector y ante el ajuste y abandono en las políticas culturales oficiales de apoyo y respaldo.
La grilla comenzó el miércoles y concluirá mañana con una movilización y abrazo al Piletón, en el parque Avellaneda, un espacio que supo alojar distintas propuestas populares y que se reivindica como un lugar ideal para seguir funcionando al servicio del arte tucumano.
La agenda de hoy abrirá al mediodía en La Pausa (Monteagudo 1.295, Tafí Viejo), con el recital en vivo de Adrián Pourrieux.
Por la tarde, en La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124) y desde las 17, estará el clown Sebastián Ariel Chazarreta con “Al ritmo del payaso” y a las 19 se repondrá “La Tucumanesa, la historia que no debe ser olvidada” , con dramaturgia y dirección de Madeleine Jaime Azcárate y actuación de Milena Prelli.
Luego, a las 18, se estrenará “Los sonámbulos” en La Colorida (Mendoza 2.955), con las actuaciones de Ángeles Cosiansi, Lourdes Grisuca, Lucas Acevedo, Lucas Ferrán Gómez y Máximo Gómez, quien además asume la dirección de esta obra teatral para toda la familia.
A la misma hora, en Cultura Oqlta (12 de Octubre 1.031) comenzará un festival musical con la batalla de free style con Blue Dragon y la Dj Luz Boix. Luego actuarán Hugo Reed, Latidos, El Clavo, El Choque, Fer & los Salvatores y Supuesto Manu. También habrá artes visuales con la realización de un mural en vivo. El cierre será con el clown Bombilla y la lectura del manifiesto colectivo de la propuesta.
A las 20 habrá varias propuestas: en Casa Dumit (Italia 536) se presentará “El milagro de lo que queda”, una creacion colectiva sobre una familia disfuncional que pierde a un ser querido, con las actuaciones de Lucas Valdez, Génesis Giménez, Ana Ruiz, Lucio Heinecke y Andrea Campero y la dirección de Andrea La Chicho Campero; en La Sodería (Juan Posse 1.141) habrá doblete teatral con el monólogo “Identikit” de Mónica Daneri (“un espacio íntimo para el encuentro, el autoconocimiento y la reflexión sobre la identidad”, se anuncia), seguido de la obra queer “Delirios blancos”, escrita por Salustiano Zavalía y dirigida por Augusto Gómez, con Maco Santucho, Yoca Gil, Lucas Romero y Martín Abregú; en El Refugio del Varón (Suipacha 460), se montará la muestra de taller actoral con “¡Decir sí!”, de Griselda Gambaro; y en La Supuesta (Rondeau 21), Max presentará su espectáculo musical “Joven Lumínico”.
A las 21, se repondrá en Casa Luján (Saavedra 74) el espectáculo infantil de clowns “Tuquito y Yunguita”, interpretado por Indra Loto y Ramiro Salvador; mientras que en Sala Ross (Laprida 135) cerrará la cartelera de la jornada “Partes de mí”, presentada como “un viaje por la memoria invisible, silenciada y escondida para sanar la herida colectiva que Malvinas significa”, con dramaturgia y dirección de Sofía Alarcón y las actuaciones de Victoria Maroglio, Luján Núñez y Sol Tula.