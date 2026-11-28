La demanda de dólares para ahorro se aceleró en octubre y superó los U$S3.300 millones, en un escenario de mayor incertidumbre cambiaria y previo a la fuerte suba del tipo de cambio registrada en noviembre. Al mismo tiempo, creció la proporción de divisas que personas y empresas retiraron del sistema financiero local para atesorarlas o destinarlas a activos en el exterior, mientras se redujo el volumen que permaneció depositado en los bancos.