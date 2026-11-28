Resumen para apurados
- En octubre, los ahorristas argentinos compraron más de U$S3.300 millones ante la creciente incertidumbre cambiaria, según informó el BCRA.
- La demanda subió 15,1% mensual y cuatro de cada diez dólares salieron del sistema bancario local hacia el atesoramiento o activos externos.
- Pese al drenaje bancario, el superávit comercial récord y la deuda privada permitieron sumar reservas para afrontar futuras tensiones cambiarias.
La demanda de dólares para ahorro se aceleró en octubre y superó los U$S3.300 millones, en un escenario de mayor incertidumbre cambiaria y previo a la fuerte suba del tipo de cambio registrada en noviembre. Al mismo tiempo, creció la proporción de divisas que personas y empresas retiraron del sistema financiero local para atesorarlas o destinarlas a activos en el exterior, mientras se redujo el volumen que permaneció depositado en los bancos.
Pese a la mayor demanda de cobertura, el balance cambiario mostró un resultado favorable. La mejora del saldo comercial de bienes y el ingreso de divisas a través del endeudamiento privado contribuyeron a sostener la acumulación de reservas internacionales.
Según el informe de Balance Cambiario publicado este viernes por el Banco Central (BCRA), las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos por parte de personas humanas alcanzaron los U$S3.332 millones en octubre. El monto representó un incremento del 15,1% respecto de septiembre, cuando había sumado U$S2.896 millones, y superó en un 21,8% el promedio de los primeros nueve meses de 2026, de U$S2.735 millones.
En el mercado de billetes, el organismo contabilizó 1,7 millones de compradores, unos 100.000 más que el mes anterior, y 812.000 vendedores, con un incremento de 54.000 personas.
Las compras brutas totalizaron U$S3.020 millones, mientras que las ventas alcanzaron los U$S472 millones. De esa diferencia resultó una demanda neta de U$S2.548 millones. A ese monto se sumaron egresos netos por transferencias al exterior sin fines específicos por U$S784 millones, lo que elevó la salida total a U$S3.332 millones, el nivel más alto desde julio, cuando había llegado a U$S3.462 millones.
Cuatro de cada 10 dólares quedaron fuera del sistema financiero
Uno de los datos más significativos del informe fue el aumento de la proporción de divisas que terminaron fuera del sistema financiero local. La Formación de Activos Externos (FAE) alcanzó su mayor participación desde la salida del cepo cambiario en abril de 2025.
El BCRA estimó que, de los U$S2.700 millones de compras netas de billetes y transferencias sin fines específicos del sector privado -una vez descontadas las operaciones duplicadas-, unos U$S1.100 millones se destinaron a incrementar la posición de activos externos. Esa cifra fue un 37,5% superior a la de septiembre y representó el mayor monto desde las elecciones legislativas de 2025.
De esta manera, alrededor del 41% de las divisas adquiridas quedó fuera del sistema financiero argentino, ya sea en efectivo o mediante la constitución de activos en el exterior. En septiembre, esa proporción había sido del 33%.
En contrapartida, apenas U$S500 millones, equivalentes al 19% del total, permanecieron depositados en bancos locales. Se trató del menor monto desde noviembre de 2025. Otros U$S1.100 millones, el 41%, se destinaron a cubrir gastos corrientes, principalmente consumos con tarjetas y otros débitos en cuentas.
La cuenta corriente cambiaria registró el mayor superávit de 2026
El saldo de la cuenta corriente cambiaria del Banco Central alcanzó en octubre un superávit de U$S2.200 millones, el mayor resultado positivo del año y superior incluso a los registrados durante los meses de mayor liquidación de la cosecha gruesa. El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño del comercio de bienes.
El intercambio comercial dejó un saldo favorable de U$S3.704 millones, con cobros por exportaciones de U$S9.448 millones y pagos por importaciones de U$S5.744 millones. En los primeros diez meses de 2026, el superávit cambiario de bienes acumuló U$S30.271 millones, un 65,4% más que en el mismo período de 2025.
También se destacó el aporte del sector energético, que registró ingresos netos por bienes de U$S1.267 millones, con un crecimiento interanual del 225%. En lo que va del año, el saldo positivo de esa actividad prácticamente se duplicó y alcanzó los U$S9.099 millones.
Por su parte, el déficit de la cuenta de servicios se redujo un 16,7% respecto de septiembre, hasta los u$s884 millones, luego de que el mes anterior alcanzara su nivel más elevado desde abril de 2025.
El rojo por viajes y pasajes fue de U$S509 millones, como resultado de egresos brutos por U$S907 millones e ingresos por U$S398 millones. El Banco Central señaló que cerca del 70% de los consumos vinculados a viajes, pagos con tarjetas y servicios de transporte de pasajeros se cancela directamente con fondos en moneda extranjera, adquiridos mayormente en el mercado oficial.
En tanto, los pagos netos de intereses sumaron U$S395 millones, mientras que los egresos por utilidades, dividendos y otras rentas totalizaron U$S214 millones.
El endeudamiento privado aportó dólares y crecieron las reservas
La cuenta financiera cambiaria registró un superávit de U$S536 millones, explicado principalmente por los ingresos netos del sector financiero, que alcanzaron los u$s1.772 millones. Ese resultado estuvo vinculado a la reducción de las tenencias de activos en moneda extranjera de los bancos que integran su Posición General de Cambios.
En contraste, la cuenta financiera del sector privado no financiero registró un déficit de U$S1.915 millones. La demanda de divisas fue parcialmente compensada por ingresos provenientes del endeudamiento privado, que sumaron U$S1.493 millones. De ese total, U$S893 millones correspondieron al sector energético.
En este escenario, las reservas internacionales brutas del BCRA aumentaron U$S2.474 millones durante octubre, revirtieron la caída del mes previo y cerraron en U$S48.565 millones.
La suba estuvo explicada principalmente por el incremento de U$S1.646 millones en las tenencias de moneda extranjera de las entidades financieras en el Banco Central y por las compras de divisas de la autoridad monetaria en el mercado oficial, que sumaron U$S1.396 millones.