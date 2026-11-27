Dólar hoy: el oficial cerró sin cambios, pero acumuló una suba de $25 durante la semana
El tipo de cambio minorista cerró sin cambios en el Banco Nación, luego de haber alcanzado el martes su valor nominal más alto del año. El ministro de Economía defendió el programa oficial y atribuyó los movimientos recientes a un escenario internacional adverso.
Resumen para apurados
- El dólar oficial cerró a $1.625 en el Banco Nación tras subir $25 esta semana en Argentina, presionado por la volatilidad y la apreciación global de la divisa.
- Tras meses de calma, la divisa tocó el martes un récord de $1.630, mientras que el dólar mayorista subió a $1.605 y las cotizaciones financieras operaron en baja.
- El ministro Luis Caputo descartó alarma y defendió la solidez del esquema vigente, previendo estabilidad al asegurar que el plan amortiguó el shock internacional.
El dólar oficial volvió a concentrar la atención del mercado cambiario durante esta semana, después de varios meses de relativa estabilidad. En la última rueda de la semana, la cotización minorista terminó a $1.625 para la venta en las pizarras del Banco Nación, el mismo valor con el que había cerrado ayer.
Durante las primeras horas de operaciones, la divisa llegó a retroceder hasta los $1.620, aunque posteriormente recuperó terreno y anuló esa caída.
La cotización acumula una suba desde la semana pasada que la llevó el martes a alcanzar los $1.630, su máximo nominal en lo que va del año. Sin embargo, el miércoles interrumpió esa tendencia alcista con una baja de $5.
Cómo cerraron el dólar mayorista, el CCL y el MEP
En el segmento mayorista, el comportamiento también mostró algunos movimientos durante la jornada. Aunque inicialmente amagó con una caída, finalmente avanzó $3,50, equivalente a un incremento del 0,2%, y quedó en $1.605.
Con ese valor, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.985,38, se ubicó en el 23,7%.
Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) registró una caída de $70,13 (-3,8%) y se negoció a $1.764,34. De esta manera, la diferencia frente al tipo de cambio mayorista se redujo al 10,1%. En tanto, el dólar MEP se ubicó en $1.666,33, con una variación de $3,37 respecto de su cotización de apertura (-0,3%).
Qué dijo Luis Caputo sobre la volatilidad del dólar
En medio de los movimientos del mercado, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó ayer que las fluctuaciones cambiarias de los últimos días representen un motivo de preocupación para el Gobierno.
Durante su participación en el cierre del 13° Congreso de Economía Regional, organizado por la Fundación Club de la Libertad en la ciudad de Corrientes, el funcionario fue consultado sobre la evolución de la cotización y respondió: “No, de ninguna manera”.
A continuación, defendió el esquema cambiario vigente: “El dólar se mueve, el dólar flota, se mueve muy tranquilamente, sin sobresaltos”. Caputo relacionó las variaciones recientes con las condiciones del escenario financiero internacional y el impacto que tuvieron sobre los activos y las monedas de los mercados emergentes.
“Fijate que en la última semana hubo un cimbronazo mundial en prácticamente todos los activos. En esas circunstancias se revalorizó el dólar contra la mayoría de las monedas emergentes y la moneda argentina, el peso, se comportó como una más, como el promedio del resto de las monedas”, sostuvo ante los periodistas después de su disertación.
Por último, el titular del Palacio de Hacienda defendió la solidez del programa económico y aseguró que la situación actual es diferente de la que atravesó el país en otros períodos de inestabilidad. “Si ese mismo shock agarra una macroeconomía desordenada como hubo en Argentina, hubiera sido uno de esos problemas que vimos por tanto tiempo. Hoy no lo tenemos justamente por la robustez del programa económico”, afirmó.