Por último, el titular del Palacio de Hacienda defendió la solidez del programa económico y aseguró que la situación actual es diferente de la que atravesó el país en otros períodos de inestabilidad. “Si ese mismo shock agarra una macroeconomía desordenada como hubo en Argentina, hubiera sido uno de esos problemas que vimos por tanto tiempo. Hoy no lo tenemos justamente por la robustez del programa económico”, afirmó.