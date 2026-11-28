El dólar oficial volvió a concentrar la atención del mercado cambiario, después de varios meses de relativa estabilidad. En la última rueda de la semana, la cotización minorista terminó a $1.625 para la venta en las pizarras del Banco Nación, el mismo valor con el que había cerrado el jueves. Durante las primeras horas de operaciones, la divisa llegó a retroceder hasta los $ 1.620, aunque posteriormente recuperó terreno y anuló esa caída. La cotización acumuló una suba desde la semana pasada que la llevó el martes a alcanzar los $ 1.630, su máximo nominal en lo que va del año. Sin embargo, el miércoles interrumpió esa tendencia alcista con una baja de $5. En el segmento mayorista, el comportamiento también mostró algunos movimientos. Aunque inicialmente amagó con una caída, finalmente avanzó $ 3,50, equivalente a un incremento del 0,2%, y quedó en $1.605. Con ese valor, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.985,38, se ubicó en el 23,7%. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) registró una caída de $70,13 (-3,8%) y se negoció a $1.764,34. De esta manera, la diferencia frente al tipo de cambio mayorista se redujo al 10,1%. En tanto, el dólar MEP se ubicó en $1.666,33, con una variación de $3,37 respecto de su cotización de apertura (-0,3%).