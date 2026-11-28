Resumen para apurados
- Este viernes, el mercado argentino registró estabilidad del dólar a $1.625 y la caída del riesgo país a 960 puntos tras compras del BCRA y avances legislativos.
- El BCRA compró U$S 61 millones tras cinco ruedas sin intervenir, mientras que el dólar CCL bajó 3,8% y el MEP descendió levemente en una jornada de recuperación bursátil.
- La baja del riesgo país bajo los 1.000 puntos mejora el acceso al crédito, mientras el mercado aguarda el cierre de compras mensuales del Central para evaluar reservas.
El dólar oficial volvió a concentrar la atención del mercado cambiario, después de varios meses de relativa estabilidad. En la última rueda de la semana, la cotización minorista terminó a $1.625 para la venta en las pizarras del Banco Nación, el mismo valor con el que había cerrado el jueves. Durante las primeras horas de operaciones, la divisa llegó a retroceder hasta los $ 1.620, aunque posteriormente recuperó terreno y anuló esa caída. La cotización acumuló una suba desde la semana pasada que la llevó el martes a alcanzar los $ 1.630, su máximo nominal en lo que va del año. Sin embargo, el miércoles interrumpió esa tendencia alcista con una baja de $5. En el segmento mayorista, el comportamiento también mostró algunos movimientos. Aunque inicialmente amagó con una caída, finalmente avanzó $ 3,50, equivalente a un incremento del 0,2%, y quedó en $1.605. Con ese valor, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, establecido actualmente en $1.985,38, se ubicó en el 23,7%. Por su parte, el Contado con Liquidación (CCL) registró una caída de $70,13 (-3,8%) y se negoció a $1.764,34. De esta manera, la diferencia frente al tipo de cambio mayorista se redujo al 10,1%. En tanto, el dólar MEP se ubicó en $1.666,33, con una variación de $3,37 respecto de su cotización de apertura (-0,3%).
En tanto, el Banco Central (BCRA) retomó las compras de dólares en el mercado cambiario y puso fin a una racha de cinco ruedas consecutivas sin intervenciones. Este viernes adquirió U$S 61 millones, con lo que elevó a U$S 405 millones el total acumulado durante noviembre, cuando resta una sola jornada para cerrar el mes.
El desempeño de los próximos días será determinante para establecer si noviembre termina como el mes con menor cantidad de divisas compradas por la autoridad monetaria en lo que va del año. Hasta el momento, ese lugar lo ocupa septiembre, con adquisiciones por U$S 474 millones. El Central, a su vez, informó los movimientos de compraventa de divisas de octubre. En este marco, los argentinos realizaron compras netas de moneda extranjera por U$S 3.505 millones. Se explicaron principalmente por compras de billetes (U$S 2.548 millones), giros de divisas sin fines específicos (U$S 784 millones) y egresos por servicios y otros gastos corrientes (U$S 607 millones). En octubre, el BCRA compró en el mercado de cambios U$S 1.396 millones. Por su parte, los clientes de las entidades vendieron en el mercado US$ 674 millones y las entidades financieras vendieron US$ 661 millones. Adicionalmente, el BCRA efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local (SML) por US$ 61 millones. Finalmente, el riesgo país retrocedió 107 puntos este viernes y se ubicó en 960 unidades, por debajo de los 1.000 puntos por primera vez en una semana. El alivio en el indicador del JP Morgan llegó luego del feriado en Estados Unidos y tras el aval legislativo a la reforma de la carta orgánica del Central y el avance del Presupuesto 2027.