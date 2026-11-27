Resumen para apurados
- El dólar blue y el mayorista bajaron este jueves en Argentina tras semanas de subas, favorecidos por una menor operativa debido al feriado de Acción de Gracias en EE.UU.
- El blue frenó diez subas consecutivas y acumula $135 de alza en noviembre, impulsado por la búsqueda de cobertura cambiaria ante rendimientos en pesos que perdieron atractivo.
- La calma dependerá de la acumulación de reservas y del contexto global; analistas advierten que la presión seguirá ante las dudas sobre el financiamiento externo hacia 2027.
En un escenario en el que se mantiene la presión sobre la divisa estadounidense, el dólar blue cerró ayer a $1.680 para la compra y $1.700 para la venta, con una baja de $10 o 0,58%, y registró así su primer retroceso en 10 ruedas. Pese a la corrección, el paralelo permaneció en la zona de los $1.700 y acumula una suba de $135 en lo que va de noviembre.
En tanto, el mayorista cedió $2,50 hasta $1.601,50, después de siete jornadas consecutivas al alza, aunque continuó por encima de los $ 1.600 y cerca de sus máximos nominales.
De esta manera, la brecha entre ambas cotizaciones se ubicó en torno a 6,1% y permaneció por encima del 6% por tercera rueda consecutiva.
La moderación del mayorista se produjo en una jornada condicionada por el feriado de Estados Unidos, que restringió parte de las operaciones locales y redujo la profundidad habitual del mercado. a cotización oficial corrigió luego de la fuerte escalada de las últimas ruedas, con U$S506,3 millones negociados en contado y U$S1.749 millones en futuros, mientras los dólares financieros continuaron mostrando una brecha considerablemente mayor: el MEP operó cerca de $1.670 y el Contado con Liquidación (CCL) por encima de $1.830.
La presión cambiaria sigue asociada a una mayor demanda de cobertura, en un escenario en el que los rendimientos en pesos perdieron atractivo frente a la aceleración reciente del dólar y persisten las dudas sobre el financiamiento de 2027.
Aunque tanto el blue como el mayorista corrigieron este jueves, el paralelo conserva prácticamente toda la suba acumulada durante noviembre y la brecha continúa claramente por encima de los mínimos registrados a comienzos del mes.
El mercado de cambios operó U$S696 millones sin intervención directa del BCRA. El dólar oficial avanzó hasta la zona de $1.608, mientras la caída del MEP y el CCL permitió reducir las brechas financieras. Las reservas, por su parte, aumentaron U$S4 millones. “Los futuros de dólar concentraron un volumen extraordinario de 3,708 millones de contratos. El interés abierto aumentó en 405.100 contratos, con reducción en noviembre y expansión en diciembre y enero, señal de renovación de coberturas”, indica el informe de Vector Investments.
En la plaza bursátil, Las acciones locales extendieron su rebote y el MSCI Merval encadenó su tercera suba consecutiva en lo que va de la semana. Así, se encamina a anotar su primer avance semanal en más de un mes. En ese contexto, el riesgo país medido por el JP Morgan retrocedió un 2,6% a los 1.067 puntos básicos el pasado miércoles. A nivel internacional, los mercados financieros se tomaron cierto respiro a partir del feriado en EEUU por el Día de Acción de Gracias. Sin la referencia norteamericana, el MSCI Merval escaló 3,3% en pesos.
Bonos
Los bonos soberanos Bonares y Globales promedian una importante mejora de 2,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan no registró movimientos por el feriado norteamericano y la ausencia de negocios de renta fija en EEUU, indica el sitio Infobae.com. El Riesgo País, en tanto, había alcanzado los 1.139 puntos básicos en forma intradiaria, en lo más alto desde el 2 de octubre de 2025. La sostenibilidad de la recuperación de los activos argentinos dependerá del comportamiento de los mercados internacionales, la evolución de las reservas y las condiciones de liquidez y cobertura cambiaria. “La síntesis es equilibrada: el entorno global abrió una ventana más favorable, los activos locales respondieron y las brechas se redujeron, pero el consumo continúa débil y el riesgo país permanece alto. La confirmación requerirá mejoras que se sostengan sin una concentración extraordinaria de operaciones ni una dependencia creciente de mecanismos de estabilización”, indica Vector Investment.