Bonos

Los bonos soberanos Bonares y Globales promedian una importante mejora de 2,1%, mientras que el riesgo país de JP Morgan no registró movimientos por el feriado norteamericano y la ausencia de negocios de renta fija en EEUU, indica el sitio Infobae.com. El Riesgo País, en tanto, había alcanzado los 1.139 puntos básicos en forma intradiaria, en lo más alto desde el 2 de octubre de 2025. La sostenibilidad de la recuperación de los activos argentinos dependerá del comportamiento de los mercados internacionales, la evolución de las reservas y las condiciones de liquidez y cobertura cambiaria. “La síntesis es equilibrada: el entorno global abrió una ventana más favorable, los activos locales respondieron y las brechas se redujeron, pero el consumo continúa débil y el riesgo país permanece alto. La confirmación requerirá mejoras que se sostengan sin una concentración extraordinaria de operaciones ni una dependencia creciente de mecanismos de estabilización”, indica Vector Investment.