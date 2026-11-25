El dólar superó los $1.600 y crece la preocupación por los precios: qué productos podrían aumentar en diciembre
Los importadores anticipan posibles remarcaciones de hasta el 10%, mientras las empresas alimenticias revisan sus costos. Qué muestran los relevamientos de las consultoras y cuáles son los rubros más expuestos a una nueva suba del dólar.
Resumen para apurados
- En Argentina, el dólar mayorista superó los $1.600 el 25 de noviembre tras siete subas consecutivas, alertando a importadores por posibles aumentos de precios en diciembre.
- La divisa alcanzó $1.604 tras meses de calma cambiaria. Mayoristas calculan costos de reposición a $1.800 y evalúan remarcaciones de hasta el 10% en alimentos e insumos.
- El traslado a góndolas durante diciembre amenaza con cortar la desaceleración inflacionaria previa y encarecer el costo de vida familiar en vísperas de las fiestas de fin de año.
La suba del dólar volvió a encender las alertas sobre los precios en Argentina. Este miércoles 25 de noviembre, el tipo de cambio mayorista superó los $1.600 por primera vez y acumuló siete jornadas consecutivas de incrementos. En paralelo, importadores mayoristas anticiparon posibles remarcaciones de hasta el 10%, mientras que las empresas de alimentos analizan el impacto del encarecimiento de sus insumos.
El movimiento cambiario abre un interrogante para los consumidores de Tucumán y del resto del país: ¿qué productos podrían aumentar durante las próximas semanas?
Según informó Ámbito, el dólar mayorista llegó a $1.604 para la venta durante la jornada, con un incremento de 0,7% respecto de la rueda anterior. En lo que va de 2026, acumula una suba del 10,2%, frente a un avance de los precios cercano al 28%.
La presión también se observa en las cotizaciones financieras y paralelas. El movimiento ocurre después de varios meses de relativa estabilidad cambiaria y en un contexto de mayor incertidumbre sobre el financiamiento de la deuda argentina para 2027.
Importadores anticipan remarcaciones de hasta el 10%
Una de las señales más concretas sobre el posible traslado del dólar a los precios surgió del sector importador.
Según publicó este miércoles La Política Online, un importador mayorista de alimentos confirmó que prepara una actualización de sus listas cercana al 10%. El empresario explicó que ya calcula los costos de reposición tomando como referencia un dólar de $1.800.
El medio también informó que durante la última semana aumentaron los pedidos de comercios que buscan abastecerse antes de las próximas actualizaciones.
Sin embargo, ese porcentaje no representa un aumento generalizado confirmado para todos los alimentos ni significa que las góndolas vayan a subir automáticamente en esa proporción. Se trata de una previsión comunicada por un operador del sector.
La diferencia es importante: los comerciantes y proveedores calculan sus costos en función del valor al que estiman que deberán reponer la mercadería, incluso cuando todavía tienen productos adquiridos a precios anteriores.
Alimentos: cuáles son los productos más expuestos
El impacto del dólar sobre los alimentos no se limita a los productos importados que se venden directamente en los supermercados. También alcanza a la industria nacional, que utiliza insumos y materiales provenientes del exterior.
Entre los sectores que podrían sentir esa presión aparecen:
Lácteos: la industria utiliza fermentos y otros insumos importados.
Galletitas y pastas: las fábricas necesitan aditivos y conservantes.
Bebidas: algunas empresas utilizan esencias, concentrados y edulcorantes del exterior.
Cervezas: determinadas variedades de lúpulo son importadas.
Envases y embalajes: los plásticos y otros materiales utilizados para presentar y transportar productos también están expuestos a los movimientos cambiarios.
De acuerdo con el relevamiento publicado por La Política Online, alrededor del 15% de los productos ofrecidos en supermercados son importados. Sin embargo, la exposición al dólar es mayor si se consideran los insumos extranjeros que intervienen en la fabricación de productos nacionales.
Por ahora, las principales empresas alimenticias no definieron aumentos generalizados. La expectativa que recoge el medio es que las primeras remarcaciones podrían concentrarse en productos destinados a consumidores de mayor poder adquisitivo, mientras las compañías intentan sostener las ventas de los alimentos de primera necesidad.
Qué dicen las consultoras sobre la inflación de noviembre
Los relevamientos privados muestran que, hasta la tercera semana de noviembre, los alimentos todavía registraban incrementos moderados e incluso algunas bajas.
Según los datos difundidos por las consultoras:
LCG: registró un aumento del 0,3% en alimentos y bebidas durante la tercera semana de noviembre. La suba acumulada en el mes llegó al 0,9%.
EconViews: relevó una caída del 0,1% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en supermercados. Las verduras bajaron 2,1%, mientras que los lácteos subieron 0,5%.
Invecq: también detectó una disminución del 0,1% en alimentos y bebidas no alcohólicas durante la semana analizada.
El economista Alejandro Giacoia, de EconViews, consideró que el impacto inmediato de la suba del dólar podría ser limitado, debido a que el movimiento se produjo hacia el cierre del mes. Sin embargo, advirtió que sus consecuencias podrían observarse con mayor claridad durante diciembre.
Una mirada similar planteó Claudio Caprarulo, economista de Analytica. El especialista señaló que las expectativas económicas también influyen en la formación de precios y que será necesario observar los próximos relevamientos para determinar el alcance del traslado cambiario.
Las tarifas y los alquileres, otros gastos bajo presión
Los alimentos no son el único componente del presupuesto familiar que puede verse afectado por los movimientos económicos.
En el caso de la energía, existen componentes dolarizados vinculados con la generación eléctrica y el abastecimiento de gas. A esto se suman los mecanismos de actualización de las remuneraciones de las empresas transportistas y distribuidoras.
Los alquileres, por su parte, también pueden registrar ajustes por los mecanismos de actualización establecidos en los contratos, aunque no necesariamente como consecuencia directa de la cotización del dólar.
El último informe del INDEC, correspondiente a octubre, mostró que la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 4,2%, por encima del nivel general de inflación, que fue del 2,2%.
En el mismo período, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento del 2%.
Qué puede pasar con los precios en diciembre
La evolución del dólar durante los próximos días será determinante para evaluar si la presión cambiaria se traslada efectivamente a los precios de los productos y servicios.
El escenario presenta dos señales contrapuestas: por un lado, los relevamientos privados todavía muestran aumentos moderados en alimentos durante noviembre; por otro, los importadores ya anticipan ajustes en sus costos de reposición y las empresas industriales analizan el impacto de los insumos dolarizados.
Para los consumidores de Tucumán, la principal incógnita será cuánto de esa presión terminará llegando a los comercios y supermercados durante diciembre, un mes en el que habitualmente aumentan los gastos familiares por las fiestas de fin de año.
Por ahora, no hay elementos para afirmar que todos los alimentos subirán un 10% ni que habrá una remarcación uniforme en las góndolas. Lo que sí muestran los datos es que la nueva escalada cambiaria volvió a instalar presión sobre los costos y amenaza con interrumpir la moderación que habían registrado algunos precios durante noviembre.