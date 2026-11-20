Resumen para apurados
- JPMorgan, Visa y Mastercard confirmaron que un ciberataque a un proveedor común expuso datos personales de clientes en EE. UU., sin vulnerar información financiera.
- La intrusión fue adjudicada al grupo de hackers rusos n0n. Las compañías aclararon que el incidente se limitó a datos de marketing y no interfirió en sus redes de pago.
- El hecho alerta sobre la vulnerabilidad de cadenas de suministro tecnológicas en el sector financiero y obliga a las firmas a reforzar la custodia de datos de sus usuarios.
JPMorgan Chase, Visa y Mastercard confirmaron que un proveedor de servicios compartido fue víctima de un ciberataque que permitió el acceso no autorizado a información de algunos de sus clientes. Las empresas aclararon que el incidente no comprometió datos financieros ni afectó el funcionamiento de sus respectivas redes de pago.
El banco estadounidense JPMorgan reconoció el episodio a través de un mensaje publicado en la red social X, aunque evitó identificar a la compañía involucrada. “Hemos sabido que uno de nuestros proveedores de servicios fue objetivo de un ciberataque”, informó la entidad.
Según precisó, los atacantes consiguieron acceder a determinados datos de marketing almacenados por ese proveedor, entre los que podrían figurar nombres y direcciones de correo electrónico de algunos clientes.
La entidad también aseguró que sus operaciones continuaron con normalidad y desvinculó este episodio de los problemas informáticos que habían afectado a sus clientes a principios de esa semana.
Un grupo de hackers se atribuyó el ataque
Un grupo de piratas informáticos identificado como n0n se adjudicó la intrusión contra el proveedor y difundió documentos para respaldar sus afirmaciones. La información fue comunicada a la agencia AFP por la empresa de ciberseguridad SOCRadar, que advirtió que no pudo comprobar de manera independiente la autenticidad de los archivos publicados.
De acuerdo con esa firma, el grupo habría surgido en Rusia en septiembre y asegura haber atacado a cerca de 200 empresas de distintos países.
El incidente se conoció en medio de una serie de inconvenientes tecnológicos registrados en Estados Unidos. En los últimos días, otras organizaciones, entre ellas United Airlines y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), también reportaron interrupciones en sus sistemas informáticos.
Qué dijeron Visa y Mastercard sobre la información comprometida
Visa confirmó que estaba al tanto del ataque y precisó que el proveedor afectado tiene sede en la región de Asia-Pacífico. La compañía buscó llevar tranquilidad a sus usuarios y remarcó que sus propias plataformas no sufrieron intrusiones.
“Los sistemas de Visa no estuvieron implicados ni se vieron afectados. Ningún dato de pagos, como los números de tarjeta, resultó comprometido”, aseguró la empresa.
Mastercard, por su parte, también reconoció el incidente y explicó que la información expuesta corresponde a un grupo limitado de datos no financieros de titulares de tarjetas que participan en un programa específico de beneficios.
“No hubo ningún impacto en la red de pagos de Mastercard ni en la capacidad de los usuarios para utilizar sus tarjetas”, sostuvo la compañía.
Además, indicó que sus equipos trabajan junto con el proveedor afectado para asistir a los titulares de tarjetas cuyos datos pudieron haber quedado expuestos.