Resumen para apurados
- El dólar mayorista y el blue marcaron hoy récords de $1.611 y $1.740 en Argentina, presionados por la devaluación regional y la caída de activos locales.
- La divisa encadena siete ruedas al alza, impulsada por la depreciación del real brasileño y la tensión global, en un marco de recesión técnica local.
- Aunque el dólar mayorista subió 10,7% en 2026 bajo la inflación, el mercado vigilará si esta depreciación presiona finalmente los precios al consumidor.
El dólar volvió a subir hoy y profundizó la tendencia alcista que domina el mercado cambiario desde hace siete ruedas. En ese escenario, la cotización mayorista superó por primera vez la barrera de los $1.600 y alcanzó los $1.611 hacia el mediodía, con un avance de $18 (1,5%) respecto del cierre anterior.
La presión también se trasladó al resto de los segmentos. El dólar minorista avanzó $15 (0,9%) y se vendió a $1.630 en el Banco Nación, mientras que el "blue" trepó $40 (2,4%), hasta los $1.740, un nuevo máximo nominal. La divisa informal acumuló así ocho jornadas consecutivas de subas.
En sentido contrario, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió cerca de $20 (1,5%) y se ubicó en torno a los $1.770 por unidad.
Con el movimiento de este miércoles, el dólar mayorista acumuló en noviembre un incremento de $77, equivalente al 5%. La evolución del tipo de cambio volvió a concentrar la atención de los operadores, en una rueda marcada también por el desempeño negativo de los bonos y las acciones argentinas.
La devaluación del real brasileño agrega presión
Uno de los factores que inciden sobre el mercado cambiario argentino es la evolución de la moneda brasileña. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y los movimientos de su tipo de cambio tienen impacto sobre la competitividad regional y las expectativas de los inversores.
Hoy, el dólar en Brasil se negociaba en torno a los 5,90 reales, luego de haber cotizado a 4,96 reales el lunes 26 de octubre. De esta manera, la divisa estadounidense acumuló una apreciación cercana al 18% en el último mes.
La depreciación del real se produjo en un contexto de incertidumbre política y financiera tras el triunfo de Lula da Silva en el balotaje presidencial, que le permitió acceder a un cuarto mandato. El movimiento de la moneda brasileña sumó presión sobre el peso argentino y alimentó las expectativas de una mayor corrección cambiaria.
Sin embargo, pese a las subas recientes, el dólar mayorista todavía muestra un incremento de $156, equivalente al 10,7%, en los casi once meses transcurridos de 2026. Esa variación se mantiene considerablemente por debajo de la inflación acumulada en el mismo período, cercana al 28%.
Por otra parte, la cotización oficial permanece alejada del techo de las bandas cambiarias establecido por el Banco Central, que para este miércoles se ubicaba en $1.982,89. La diferencia es de casi $372, equivalente al 23,1% del valor mayorista.
El comportamiento del tipo de cambio contrasta con lo ocurrido durante algunas jornadas de septiembre y octubre del año pasado, cuando la cotización oficial llegó a tocar el límite superior del esquema de flotación administrada, en medio de una fuerte demanda de dólares y la incertidumbre previa a las elecciones legislativas.
Caputo descartó que la suba del dólar se traslade a los precios
En medio de la presión cambiaria, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar tranquilidad y descartó que la reciente depreciación del peso pueda provocar una aceleración de la inflación. Sus declaraciones se conocieron luego de que el Indec confirmara que la Argentina ingresó en una recesión técnica.
“No tengo temor de que la suba del dólar pase a los precios”, afirmó el funcionario durante una entrevista con A24. En ese sentido, defendió la consistencia del programa económico y sostuvo que el Gobierno no convalida monetariamente los movimientos del tipo de cambio.
Caputo atribuyó parte de la presión sobre las monedas emergentes a la incertidumbre financiera internacional. Según explicó, en escenarios de tensión global conocidos como "sudden stop" -una interrupción abrupta de los flujos de capitales-, el dólar suele fortalecerse frente a distintas divisas. “Si está habiendo un cambio global, es lógico que tu moneda acompañe”, sostuvo.