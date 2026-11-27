Resumen para apurados
- El riesgo país argentino cayó más del 10% este jueves y quedó en 946 puntos, impulsado por el alza de los bonos y un clima financiero global favorable.
- La recuperación se apoyó en el fuerte rebote de las bolsas asiáticas y en señales políticas locales, como el avance del debate del Presupuesto nacional en el Congreso.
- La perforación de los 1.000 puntos fortalece la confianza inversora y abre camino a un menor costo de financiamiento si el Gobierno consolida su agenda legislativa.
Los activos argentinos registraron una fuerte recuperación este jueves, con una marcada suba de los bonos en dólares y una caída superior al 10% del riesgo país, que logró perforar la barrera de los 1.000 puntos y ubicarse en 946 unidades, según el índice elaborado por JP Morgan.
La mejora de los títulos soberanos, que avanzaron hasta un 4,6% en el exterior, acompañó el rebote de los mercados internacionales y se vio favorecida por el avance de iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno. En el Congreso, el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2027 y avanzó con el proyecto de suspensión de las PASO.
El clima financiero también estuvo condicionado por la recuperación de las principales bolsas internacionales, especialmente en Asia, donde se registraron subas generalizadas luego de las recientes jornadas de volatilidad.
Fuerte rebote de las bolsas asiáticas
Los mercados asiáticos cerraron con importantes ganancias. China lideró la recuperación: el índice Shanghai Composite avanzó un 3,7%, mientras que el CSI 300 subió un 4,2%, en ambos casos con sus mayores alzas diarias desde octubre de 2024.
En Corea del Sur, el Kospi ganó más de un 4%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el Nikkei de Japón registraron avances del 2,1%.
La recuperación también se reflejó en el mercado cambiario, con una apreciación del yuan, que se acercó a su nivel más alto frente al dólar en cuatro años.
Wall Street operará con horario reducido
En Estados Unidos, los mercados financieros tendrán una jornada acotada tras el feriado de Acción de Gracias. Las operaciones bursátiles finalizarán a las 15, mientras que la negociación de bonos del Tesoro se extenderá hasta las 16, debido al horario especial dispuesto para este viernes.
El Congreso y las señales para el mercado
En el frente local, la actividad legislativa se convirtió en otro de los factores observados por los inversores. Diputados avanzó con el tratamiento del Presupuesto 2027, luego de que el oficialismo consiguiera el quórum para abrir la sesión, aunque las negociaciones con los bloques aliados continuaban.
Entre los principales planteos de la oposición y de sectores aliados se encuentran pedidos de mayores partidas para las universidades, ciencia, infraestructura, fondos previsionales y el programa Remediar.
Además, avanzó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), en una jornada en la que el Senado también sancionó por unanimidad la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online.