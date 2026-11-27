La mejora de los títulos soberanos, que avanzaron hasta un 4,6% en el exterior, acompañó el rebote de los mercados internacionales y se vio favorecida por el avance de iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno. En el Congreso, el oficialismo consiguió la media sanción del Presupuesto 2027 y avanzó con el proyecto de suspensión de las PASO.