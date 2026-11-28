La primera jornada dejó, de acuerdo con el balance que la propia Machado difundió en X, “más de 2.500 encuentros en los 24 estados” del país y en ciudades del exterior. “¡Hoy desplegamos Punto de Acuerdo en todo el país!”, celebró, y elogió a los vecinos por estar “rompiendo las barreras que muchos creían imposibles”. La meta es ambiciosa: 45.000 asambleas en tres meses y entre 450.000 y 540.000 participantes dentro y fuera de Venezuela, según la metodología publicada por su partido, Vente Venezuela, que recogió el portal La Patilla.