Resumen para apurados
- Según reportó el diario, la líder opositora María Corina Machado lanzó el jueves en Caracas asambleas vecinales para diseñar su plan de gobierno ante pedidos de prontas elecciones.
- El informe señala que la iniciativa busca consultar a ciudadanos tras el regreso de Machado del exilio, mientras el gobierno interino aún no ha fijado fecha para los comicios.
- De acuerdo con la publicación, el debate se centra en reformas institucionales y la inhabilitación política que aún pesa sobre Machado para una eventual contienda presidencial.
“¿Cuándo quieren elecciones?”, preguntó María Corina Machado. “¡Mañana!”, le contestaron a coro los vecinos de Petare, el barrio popular más grande de Caracas. La escena, que se repitió con matices en otras barriadas de la capital venezolana, resume el clima con el que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz 2025 lanzó el jueves “Punto de Acuerdo”, una consulta mediante asambleas vecinales para dibujar el programa con el que aspira a gobernar Venezuela.
La mecánica es sencilla. En patios, terrazas y esquinas, grupos de vecinos responden 19 preguntas que luego se vuelcan en una plataforma digital. El temario va desde la fecha de las elecciones presidenciales hasta los cambios en la Justicia, la educación, la salud, los salarios, las jubilaciones y el peso que deberían tener el Estado y el sector privado en la economía, según detallaron el diario ecuatoriano El Universo e Infobae.
La primera jornada dejó, de acuerdo con el balance que la propia Machado difundió en X, “más de 2.500 encuentros en los 24 estados” del país y en ciudades del exterior. “¡Hoy desplegamos Punto de Acuerdo en todo el país!”, celebró, y elogió a los vecinos por estar “rompiendo las barreras que muchos creían imposibles”. La meta es ambiciosa: 45.000 asambleas en tres meses y entre 450.000 y 540.000 participantes dentro y fuera de Venezuela, según la metodología publicada por su partido, Vente Venezuela, que recogió el portal La Patilla.
La dirigente eligió para el arranque el oeste caraqueño (La Vega, Antímano y Carapita) y el sector Campo Rico, en Petare. “Aquí no hay espectadores, hay protagonistas”, sintetizó, según el diario Tal Cual. En Carapita fue más directa con los vecinos: “Esto va a pasar, pero depende de nosotros que todos hagamos nuestro trabajo. Todos nos necesitamos”.
En Campo Rico, la conversación giró hacia la Constitución. Machado planteó que primero hay que atender la emergencia social y recién después encarar una reforma de fondo. “Vamos sí a revisar una Constitución que va a durar siglos”, afirmó. Habló de revisar la concentración de atribuciones en el Poder Ejecutivo y de recuperar el Congreso bicameral que existió hasta la Constitución de 1999, una idea que los presentes respaldaron, según La Patilla.
No hubo unanimidad en todo: dos vecinas expusieron posturas distintas sobre la vigencia de la Constitución de 1999. La iniciativa se presenta como un espacio para el debate y el contraste de ideas, remarcó Tal Cual.
La emergencia tiene cifras. La opositora mencionó a los “cuatro millones de niños que están fuera de la escuela”, la precariedad de las jubilaciones y los cortes de luz que en algunas comunidades se extienden hasta 12 horas. “Han dejado todo en ruinas. Y tenemos que construirlo todos juntos, con nuestras propias manos”, fustigó. Y sumó a la diáspora: “Con nuestros hijos que están afuera y que los vamos a traer de vuelta”.
La gira barrial llegó un día después de su primer gran acto en el país desde que volvió del exilio. El miércoles, en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), ante estudiantes y activistas, presentó los trazos gruesos de su plan para una eventual elección: una alianza estratégica con Estados Unidos, instituciones sujetas a la ley, la liberación de los presos políticos y una Fuerza Armada apartada de las ideologías partidarias, consignó Infobae.
Allí prometió una transición con “la verdad sin rencor y la justicia sin venganza” y habló de una “refundación histórica” para constituir un “estado federal”. Advirtió que ese proceso “no puede caer en pequeños grupos de interés” y cerró con una promesa: “Nunca más nos van a enfrentar entre hermanos”. Aseveró, además, que el país tiene “madurez cívica” para afrontar un proceso que definió como “complejo” y “exigente”.
Sobre el vínculo con Washington fue explícita. Propuso “un acuerdo amplio y a largo plazo que abarque la seguridad, el desmantelamiento de los grupos criminales, el fortalecimiento de las instituciones, la energía, la minería, el comercio, la migración”, según recogió Primicias. No es un dato menor: el gobierno interino ya impulsó leyes para abrir al capital privado los hidrocarburos, la minería y la electricidad, y firmó acuerdos con EEUU que, según ese medio, le ceden el 20% de las reservas petroleras y prevén cooperación militar.
El telón de fondo es el de un país en plena reconfiguración. Nicolás Maduro fue capturado en enero en una incursión de fuerzas estadounidenses, y desde entonces gobierna como presidenta encargada Delcy Rodríguez, al frente de un gobierno interino respaldado por Washington. Machado regresó a Venezuela el 25 de octubre, tras casi un año en la clandestinidad y 10 meses de exilio.
La gran incógnita es el calendario. Vente Venezuela propone ir a las urnas en 2027, mientras que Rodríguez sostiene que habrá comicios, pero todavía no puso fecha. La oposición recuerda que las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Maduro fue proclamado ganador, estuvieron marcadas por denuncias de fraude.
Inhabilitada
Hay otro nudo por desatar: Machado sigue inhabilitada por la Contraloría General para ocupar cargos públicos. Un diálogo entre el gobierno interino y sectores de la oposición contempla reformar esa norma, además del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, según publicó el diario ecuatoriano Primicias.
Mientras tanto, la Nobel apuesta a la calle. Cerró la jornada en Petare con una nueva cita: “Nos vemos el 5 en Guanare”, en alusión a la peregrinación convocada para el 5 de diciembre al santuario de la Virgen de Coromoto, en el estado Portuguesa.
En los barrios, el reclamo se repitió de esquina en esquina: elecciones cuanto antes. Lo que todavía nadie puede contestar es cuándo será ese “mañana”.