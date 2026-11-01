Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Venezuela

"Este año 2026, ustedes saben que Venezuela ha sido estremecida por momentos dolorosos, pero llegó el 1 de noviembre y está todo el país encendiendo luces por la Navidad", indicó la mandataria desde el Paseo Los Próceres, cercano al principal complejo militar del país, Fuerte Tiuna, donde se realizó un concierto llamado 'Venezuela Renace Fest'.