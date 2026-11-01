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Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Venezuela

La mandataria encabezó el encendido de luces durante el festival Venezuela Renace Fest.

DELCY RODRÍGUEZ. La presidenta interina de Venezuela.
DELCY RODRÍGUEZ. La presidenta interina de Venezuela.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Delcy Rodríguez adelantó la Navidad en Caracas este 1 de noviembre para fomentar la unión nacional tras meses de crisis institucionales y desastres.
  • La medida replica la práctica de Nicolás Maduro, detenido en EE.UU. desde enero, en un año marcado por terremotos y la causa judicial contra el exmandatario.
  • El acto busca proyectar estabilidad interna e intentar cohesionar a la sociedad civil, mientras Washington avanza con acusaciones penales contra la cúpula previa.
Resumen generado con IA

Las autoridades de Venezuela encendieron oficialmente unas anticipadas navidades, marcadas este año por la ausencia de Nicolás Maduro, capturado en enero pasado por tropas militares estadounidenses, y los efectos del doble terremoto del 24 de junio que afectó la zona norte de la nación, especialmente el estado La Guaira.

"Este año 2026, ustedes saben que Venezuela ha sido estremecida por momentos dolorosos, pero llegó el 1 de noviembre y está todo el país encendiendo luces por la Navidad", indicó la mandataria desde el Paseo Los Próceres, cercano al principal complejo militar del país, Fuerte Tiuna, donde se realizó un concierto llamado 'Venezuela Renace Fest'.

Rodríguez dijo que lo más importante este año es el abrazo de acompañamiento, para sanar heridas, para el reencuentro con los amigos y la familia.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió actos similares sobre el inicio de la Navidad en diferentes puntos del país, como Trujillo (oeste), Zulia (oeste, fronterizo con Colombia), Aragua (norte), y La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

Adelantar la Navidad, una insólita tradición que comenzó con Nicolás Maduro

El pasado 8 de octubre, la presidenta venezolana anunció que las celebraciones navideñas comenzarían este domingo, una tradición instaurada por Maduro, quien permanece detenido en Nueva York, Estados Unidos, junto con su esposa, Cilia Flores.

Maduro decretó el "adelanto" de la Navidad en varias ocasiones desde que asumió el poder en 2013 y que coincidían con momentos de crisis en el país petrolero.

En 2025, el anuncio del adelanto de las fiestas navideñas lo hizo en medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, que terminó el 3 de enero con su captura y la de Flores, tras varios ataques en Caracas y otras regiones cercanas.

A principios de octubre, la Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro y a Flores de conspiración para cometer torturas.

En concreto, el documento describe presuntos actos de tortura cometidos por Maduro y Flores contra opositores, militares y otras personas detenidas, entre ellas tres ciudadanos estadounidenses.

Esta nueva imputación se suma a los cargos de conspiración para importar cocaína a EE.UU. y posesión y conspiración para poseer armas destructoras que ya enfrentan ambos en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

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