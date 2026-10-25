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María Corina Machado anunció su regreso a Venezuela tras 10 meses en el extranjero

La dirigente opositora confirmó su retorno a través de las redes sociales, luego de salir clandestinamente del país para recibir el Premio Nobel de la Paz.

El Comando ConVzla publicó que Corina Machado había llegado a la Iglesia de Santa Rosa, en Lara. FOTO X
El Comando ConVzla publicó que Corina Machado había llegado a la Iglesia de Santa Rosa, en Lara. FOTO X
Por Redacción Mundo Hace 27 Min

Resumen para apurados

  • La dirigente opositora María Corina Machado anunció este domingo su regreso a Venezuela para liderar el proceso político tras permanecer diez meses en el extranjero.
  • Machado había salido de forma clandestina para viajar a Europa a recibir el Premio Nobel de la Paz y su retorno se confirmó con una visita a la Iglesia de Santa Rosa, en Lara.
  • Dirigentes como Edmundo González y Juan Pablo Guanipa esperan que su presencia reactive las demandas por la liberación de presos políticos y un nuevo cronograma electoral.
Resumen generado con IA

La dirigente opositora María Corina Machado anunció este domingo que regresó a Venezuela, casi un año después de haber salido clandestinamente del país para viajar a Europa y recibir el Premio Nobel de la Paz.

“Estoy aquí. Con ustedes”, escribió Machado en su cuenta de X, en un mensaje con el que confirmó su regreso tras 10 meses en el extranjero y varios intentos frustrados por volver.

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El excandidato presidencial Edmundo González Urrutia también confirmó la noticia y celebró la llegada de la dirigente. “¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano”, publicó en sus redes sociales.

González Urrutia consideró que el regreso representa un momento importante para la oposición y sostuvo que Machado vuelve para encaminar el proceso político del país. “Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, afirmó. Además, anticipó que espera reunirse pronto con ella y con los venezolanos para avanzar hacia la libertad.

“Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó el dirigente opositor,  consignó la cadena CNN.

Por su parte, el opositor Juan Pablo Guanipa le dio la bienvenida y planteó que, con Machado nuevamente en el país, la oposición debe continuar con sus reclamos por la liberación de los presos políticos y exigir un cronograma electoral que permita celebrar una elección presidencial.

El Comando Venezuela difundió imágenes de Machado en la Iglesia de Santa Rosa, en el estado de Lara, donde llegó para agradecer a la Divina Pastora por su regreso al país.

“Con fe y de la mano de Dios, se reencuentra con los venezolanos y su tierra”, señaló la organización al compartir las imágenes y darle la bienvenida a la dirigente opositora.

Temas VenezuelaMaria Corina MachadoEdmundo González Urrutia
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