El chavismo anunció que avanzará con la derogación de una de las leyes más controvertidas de Venezuela. Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, que establece penas de hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones internacionales contra el gobierno.