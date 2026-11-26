Resumen para apurados
- Según anunció el titular del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el oficialismo impulsará derogar la ley que castiga con cárcel a quienes promuevan sanciones internacionales.
- Rodríguez sostuvo que la norma cumplió su cometido, en el marco de negociaciones con un sector opositor que cuestionaba su impacto sobre derechos políticos y libertades civiles.
- El reporte precisa que la eventual derogación no anula las inhabilitaciones administrativas de dirigentes opositores como María Corina Machado, regidas por otra normativa legal.
El chavismo anunció que avanzará con la derogación de una de las leyes más controvertidas de Venezuela. Se trata de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, que establece penas de hasta 30 años de prisión y 60 años de inhabilitación política para quienes promuevan sanciones internacionales contra el gobierno.
El anuncio fue realizado este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, la presidenta interina del país. Según anticipó, el próximo martes 1 de diciembre presentará ante el Legislativo el procedimiento para dejar sin efecto la normativa, aprobada en noviembre de 2024 durante el gobierno de Nicolás Maduro.
“Queremos informar al país que vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada”, expresó Rodríguez ante los medios de comunicación.
El dirigente había respaldado la aprobación de la legislación y prometido castigos para quienes consideraba “traidores a la patria”. Ahora, justificó el cambio de postura a partir del nuevo escenario político que atraviesa Venezuela.
“Esa ley obedeció a un momento muy puntual de una situación particular que vivía Venezuela y cumplió en su debido tiempo su cometido”, sostuvo.
Además, afirmó que ningún ciudadano venezolano había recibido las sanciones más severas previstas en la norma. En ese sentido, consideró que su eliminación sería “muy sana” para contribuir al proceso de diálogo político.
La derogación de la Ley Simón Bolívar y las negociaciones políticas
La decisión se inscribe en las conversaciones que mantienen representantes del oficialismo con un sector de la oposición, encabezado por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015.
Durante el tercer ciclo de negociaciones, realizado en octubre, ambas delegaciones habían acordado revisar distintas normas cuestionadas por sus consecuencias sobre los derechos políticos y las libertades civiles. Entre ellas se encontraba la Ley Simón Bolívar.
Después de su aprobación, distintas organizaciones no gubernamentales rechazaron la legislación y la definieron como un instrumento de control destinado a limitar el disenso.
La normativa contempla penas de hasta 30 años de cárcel y la inhabilitación política por un período de hasta 60 años para quienes impulsen o respalden sanciones internacionales contra el gobierno venezolano.
Qué pasará con las inhabilitaciones de María Corina Machado
Sin embargo, el anuncio de Jorge Rodríguez no implica que María Corina Machado ni otros dirigentes opositores inhabilitados recuperen automáticamente sus derechos políticos. La derogación de la Ley Simón Bolívar y las sanciones administrativas que impiden a determinados dirigentes presentarse a elecciones responden a mecanismos legales diferentes.
Estas últimas están contempladas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, una normativa que también forma parte de las discusiones del diálogo político.
Ese artículo establece los procedimientos que permiten inhabilitar a candidatos para ejercer cargos públicos. Entre los dirigentes alcanzados por esos mecanismos se encuentran Machado y la propia Dinorah Figuera.
Por lo tanto, aunque el oficialismo avance con la eliminación de la Ley Simón Bolívar, seguirá pendiente la discusión sobre las inhabilitaciones administrativas que afectan a referentes de la oposición venezolana.