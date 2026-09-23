María Corina Machado denunció que le impidieron la entrada a Venezuela tres veces en una semana
La dirigente opositora permanece en Panamá tras intentar volver por vía marítima y aérea. Su equipo aseguró que ya acumula al menos siete intentos frustrados desde que abandonó el país en diciembre de 2025.
Resumen para apurados
- En Panamá, María Corina Machado denunció esta semana que le impidieron regresar a Venezuela tres veces para retomar su actividad tras viajar al exterior en diciembre de 2025.
- Los bloqueos incluyeron rutas marítimas y aéreas vía Aruba y Curazao. La dirigente acumula siete intentos frustrados de retorno desde que salió del país a recibir el Nobel de la Paz.
- El conflicto coincide con el diálogo político entre la oposición y Delcy Rodríguez, respaldado por EE.UU., clave para definir la transición institucional y futuros comicios.
María Corina Machado permanece en Panamá, donde su equipo denunció que durante los últimos días se frustraron tres nuevos intentos de regresar a Venezuela, tanto por vía marítima como aérea.
La dirigente opositora abandonó su país en diciembre de 2025 para viajar a Noruega y recibir la medalla del Premio Nobel de la Paz, después de haber permanecido cerca de un año en la clandestinidad.
“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, sostuvo su equipo. Con los episodios recientes, ya serían al menos siete los intentos frustrados de retorno.
Tres intentos y distintas rutas
Según los reportes difundidos, el primer plan contemplaba una travesía marítima desde Panamá. Las autoridades migratorias habían sellado el pasaporte de Machado, pero la empresa propietaria de la embarcación canceló el viaje debido a supuestos problemas mecánicos.
Luego, la opositora intentó viajar en avión hacia Aruba, desde donde planeaba continuar rumbo a Venezuela por vía marítima. Sin embargo, el vuelo no llegó a concretarse.
El tercer intento fue por vía aérea hacia Curazao, aunque tampoco pudo realizarse.
El episodio se suma a la denuncia que Machado había formulado el 29 de junio, cuando aseguró que el cierre del espacio aéreo comercial venezolano le había impedido regresar para acompañar a las víctimas del doble terremoto ocurrido días antes.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana, reclamó este martes que se respete el derecho de Machado a regresar y expresó su “firme solidaridad” con la dirigente.
El papel de Estados Unidos y las negociaciones políticas
La situación se desarrolla en medio del acercamiento entre el gobierno de Donald Trump y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Según reportes de medios estadounidenses, Washington había expresado reparos en anteriores oportunidades ante un eventual regreso de Machado, mientras respalda el proceso de transición y las negociaciones políticas en el país.
No obstante, funcionarios de la administración Trump negaron que exista una prohibición formal. El subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Cartwright Weiland, afirmó ante el Congreso estadounidense el 15 de julio: “Ella es ciudadana venezolana y tiene derecho a volver”.
La nueva denuncia coincidió con la reunión que Trump y Rodríguez mantuvieron este martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, Venezuela atraviesa una segunda ronda de negociaciones entre sectores de la oposición y el gobierno interino. La transición política, las próximas elecciones y las condiciones para el ejercicio de la actividad política figuran entre los principales temas de discusión.
Machado no participa de esas conversaciones, aunque afirmó que no buscará impedirlas y que espera resultados concretos.