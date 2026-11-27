Resumen para apurados
- El Gobierno de Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias en diciembre en el Congreso para debatir diez proyectos clave pendientes.
- El temario incluye la suspensión de las PASO y el Presupuesto 2027, ambos con media sanción previa, además de iniciativas sobre ludopatía y acuerdos con EE. UU.
- La aprobación de estas reformas busca consolidar el control parlamentario del oficialismo y fortalecer su margen político de cara al escenario electoral hacia 2027.
El Gobierno nacional oficializará en las próximas horas la convocatoria a sesiones extraordinarias durante todo diciembre, con una agenda legislativa que incluirá alrededor de diez proyectos. El objetivo de la Casa Rosada es avanzar con iniciativas que quedaron pendientes y conseguir nuevas aprobaciones antes del inicio de un año marcado por las elecciones de 2027.
El decreto que firmará el Poder Ejecutivo se encuentra en las últimas instancias de definición. Entre los principales temas figuran la suspensión de las PASO, que obtuvo media sanción en el Senado, el proyecto sobre ludopatía, el Presupuesto 2027 y el denominado Super RIGI.
A ese paquete se sumarían otras iniciativas: la reforma del régimen de Cabotaje y Marina Mercante, el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos (ARTI), los pliegos de jueces y diplomáticos, y las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales, consignó el diario La Nación.
Desde Balcarce 50 identifican tres prioridades para diciembre: completar la aprobación de la suspensión de las PASO y del Presupuesto, que ya cuentan con media sanción, y conseguir el aval de ambas cámaras para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.
En el oficialismo consideran que las dos primeras iniciativas son "centrales" para el futuro de la administración de Javier Milei, especialmente por su impacto de cara a los comicios del próximo año. También entienden que una agenda con numerosas leyes aprobadas permitirá al Gobierno exhibir mayor control de la actividad parlamentaria y llegar con más margen político a 2027.
PASO y Presupuesto 2027, las prioridades del oficialismo
Tras conseguir 43 votos en el Senado, la reforma electoral que apunta a suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continuará su recorrido en la Cámara de Diputados. En el Gobierno confían en que los respaldos serán similares a los que permitieron su aprobación en la Cámara alta.
El Presupuesto 2027, en cambio, deberá completar el trayecto legislativo inverso. Pese a las dificultades que surgieron durante su tratamiento, en la Casa Rosada mantienen el optimismo y creen que podrán alcanzar un entendimiento en torno al capítulo de financiamiento universitario, que representó un revés durante la madrugada de este jueves.
La iniciativa sobre Defensa de la Soberanía Nacional también tendrá un lugar destacado en el temario. El proyecto deberá atravesar las dos cámaras en medio de las modificaciones que recibió respecto de su versión original, luego de los cuestionamientos planteados por distintos sectores.
Sin embargo, los cambios no lograron despejar todas las objeciones. La propuesta todavía genera reparos entre algunos aliados parlamentarios y dentro de sectores del propio oficialismo. Uno de los puntos más discutidos es el apartado que busca establecer sanciones para la injerencia extranjera en campañas y procesos electorales.
En Balcarce 50 reconocen que la iniciativa podría encontrar obstáculos, aunque mantienen la confianza en su aprobación. "Puede haber algunas dificultades ahí, pero saldrá igual", evaluó una fuente del oficialismo.
La decisión de avanzar con el proyecto también responde a que fue presentado por el propio Presidente mediante una cadena nacional. Por ese motivo, dentro del Gobierno sostienen que la iniciativa "debe salir".
Aunque varias voces oficialistas admiten que se trata de un asunto "espinoso", su discusión había sido postergada durante el período de sesiones ordinarias para concentrar los esfuerzos en las PASO y el Presupuesto.
El martes, alfinalizar la reunión de la mesa política en la que se analizó la agenda parlamentaria, el proyecto fue mencionado como "la primera y principal iniciativa a tratar". La propuesta cuenta con el impulso del asesor presidencial Santiago Caputo.
Ludopatía, el acuerdo con Estados Unidos y otros proyectos en carpeta
Otro de los temas que integraría el temario de diciembre es el proyecto sobre ludopatía, que también consiguió media sanción en las últimas horas.
La discusión sobre el juego estuvo atravesada por una fuerte presión de la Iglesia. En los últimos días, la institución expresó sus cuestionamientos mediante una dura misiva y posteriormente mantuvo reuniones con Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado.
La iniciativa se sumó a la agenda legislativa después de que Bullrich impulsara el tratamiento del primer proyecto sobre la problemática, que consiguió la media sanción que le faltaba antes de la llegada del papa León XIV al país. El Pontífice también había insistido en la necesidad de avanzar sobre esta cuestión.
Por otra parte, el Gobierno buscará que el Congreso apruebe el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos. Se trata de uno de los objetivos de la administración libertaria para diciembre, aunque todavía no contaría con los votos necesarios para conseguir su aprobación.
La agenda se completaría con la reforma del régimen de Cabotaje y Marina Mercante, los pliegos de jueces y diplomáticos que deberán pasar por la Cámara de Diputados para obtener acuerdo, y las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales.
En paralelo, el oficialismo sigue de cerca las tensiones internas que quedaron expuestas durante el tratamiento de la iniciativa sobre soberanía. La semana pasada, una sesión de Diputados en la que iba a comenzar su debate se cayó por falta de quórum.
El episodio volvió a poner en evidencia las diferencias entre el sector que responde a Santiago Caputo y el espacio de Martín Menem. Tras la caída de la sesión, varios dirigentes "celestiales" cuestionaron en redes sociales a ese sector y lo acusaron de haber permitido que no se alcanzara el quórum para evitar el tratamiento del proyecto.
Con una agenda de alrededor de diez iniciativas, el Gobierno buscará aprovechar diciembre para consolidar su actividad parlamentaria y cerrar el año con avances legislativos que considera determinantes para su estrategia política de 2027.