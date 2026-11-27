Resumen para apurados
- El Senado argentino aprobó por unanimidad la ley para prevenir la ludopatía y regular apuestas online, con el fin de proteger a menores y familias de la adicción al juego.
- La norma, a días de perder estado parlamentario tras la sanción de Diputados en 2024, prohíbe publicidades y exige datos biométricos para impedir el acceso a menores de edad.
- El Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla, marcando un precedente en el control de plataformas digitales y buscando frenar el impacto económico del juego ilegal.
Por unanimidad, con los 72 votos de la Cámara alta, el Senado convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea, que tenía media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y estaba a cuatro días de perder estado parlamentario. El texto se aprobó sin modificaciones.
La norma prohíbe la publicidad del juego y que las casas de apuestas patrocinen a equipos deportivos, influencers y famosos. Además, los sitios y aplicaciones deberán implementar verificaciones biométricas para impedir el ingreso de menores de edad. El Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla.
Durante el debate, la senadora por Tucumán Beatriz Ávila (bloque Independencia) subrayó la importancia de la norma. “Es un tema de alta sensibilidad, una cuestión que pide a gritos la sociedad. Una apuesta puede empezar como un juego inocente: un chico mira un partido, toma el celular, una tablet o una computadora, y apuesta. En algunos casos, la primera vez, con la ‘suerte del principiante’, gana; y entonces quiere seguir jugando. En otros pierde, y quiere seguir jugando para recuperar la plata de los padres. Lo que empieza como curiosidad, como un juego, termina en un problema grave, no solo para la persona, que no puede salir de esta adicción, sino también para la familia: problemas en la escuela, en la economía familiar, deudas”, advirtió.
Para graficar el daño, la legisladora acudió a historias reales. “Traigo algunos testimonios que publicó LA GACETA. Faltaban U$S 150.000; era un joven que le sacaba a su familia. El chico estaba en un centro de rehabilitación; y sin embargo desde ahí seguía jugando, con el celular. Y acá habla de una pareja, en la cual el marido convirtió en adicta al juego a la esposa; después, el matrimonio pidió ayuda”, citó.
Ávila también sumó números al diagnóstico. “Según un estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), un 20,5% de los estudiantes secundarios del país había declarado que alguna vez apostó por Internet. En Tucumán, un 18%. Pero vamos más allá, con otras cifras importantes para que tengamos en cuenta: la cuestión económica. Según un estudio, el mercado de apuestas en línea terminó 2020 con un valor de U$S 65.000 millones; y hacia 2027 se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual de un 10%; y en los próximos cinco años se acercará a los U$S 130.000 millones. Con esto se quedan los que lo promueven. Nosotros debemos ver de qué manera ayudamos a la familia; sin dudas el Estado tiene que estar presente en este tema”, detalló.
Ávila resaltó que el problema excede lo individual: “Más que una enfermedad, es una epidemia que hoy debemos empezar a atacar, porque no solo afecta cuestiones personales; también tiene que ver con lo familiar, lo laboral, lo social, lo económico de esa persona que la padece”.
Consideró que para que el tratamiento del proyecto se destrabe -el lunes iba a perder estado parlamentario, tras dos años de haber sido aprobado en Diputados- mucho tuvo que ver la visita del papa León XIV al país y de representantes de la Iglesia católica al Senado. “Hemos insistido varias veces, pero lamentablemente éramos pocos y no teníamos los números”, señaló.
Y aunque celebró la norma, precisó que, a su criterio, deja una deuda pendiente. “Es una buena ley, una buena base, pero necesita incorporar otra temática: el rol de la escuela. Es muy necesario crear un protocolo que permita reconocer la posible situación de riesgo y darle al docente herramientas para que sepa qué hacer cuando ve a un chico jugando, a dónde debe ir y cómo se conectará con el área de salud mental”, afirmó.
Otras voces
“La ciudadanía nos pide una respuesta urgente que no pudimos dar y hoy podemos cumplir. Es la ley más completa de todas las que presentamos”, afirmó la peronista Lucía Corpacci (Catamarca).
La libertaria Nadia Márquez (Neuquén), quien había rechazado la iniciativa en 2024 cuando era diputada, votó con reparos. “Mis críticas siguen siendo las mismas. Ahora es tómalo o déjalo”, reconoció. El jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), admitió que la ley no reúne todos los requisitos, pero la consideró una herramienta necesaria. “Se pone más presión sobre las legales, pero no se resuelve, porque se cae en las ilegales, con menos control”, objetó. El jefe del bloque justicialista, José Mayans (Formosa), evitó disputar la paternidad de la sanción. “No voy a decir quién tiene más mérito. Me alegra que estemos tratando el tema y que estemos juntos trabajando”, sentenció.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), frecogió el guante. “Me parece bien el tono que planteó Mayans, de reflexionar. Hubo discursos que acusaron, y esto es un problema que nos atraviesa a todos”, señaló. Y rápidamente propuso que la ley se denomine “León XIV”.
Luego se aprobó un texto complementario empujado por Bullrich, para atacar con mayor énfasis lo ilegal. La iniciativa, que ahora debe ir a Diputados, pone el eje en la rápida intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) -menos de 24 horas- para dar de baja cualquier sitio ilegal, sin intervención previa de la Justicia. Aunque al principio el texto generó discrepancias, tras un cuarto interemedio durante el cual se ajustó el contenido, se aprobó también por unanimidad, aunque con 71 votos.
Algunos puntos de la ley: prohibiciones y exigencias a los casinos
Puntos destacados: •Se prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en cualquier medio. •Verificación biométrica: los operadores de plataformas deben implementar sistemas de identidad digital conectados al Renaper para verificar la identidad y edad de los usuarios mediante reconocimiento facial, tanto al registrarse, como al iniciar cada sesión y al retirar dinero. •Prohibiciones extra: desactivación de acciones de fidelización, bonos de bienvenida y recompensas. •Operadores. Criterios más rigurosos para ser licenciatario y se faculta a la Justicia para actuar dentro de las 48 horas para notificar al Enacom. •Registro Nacional de Autoexclusión: cualquier persona puede inscribirse voluntariamente para quedar impedida de acceder a plataformas de apuestas. •Pagos. Sólo se permiten tarjetas de débito y billeteras electrónicas con dinero disponible en cuenta, con límites diarios equivalentes a los de cajeros automáticos. •Campañas: concientización y habilitación de una línea gratuita de orientación para personas con ludopatía. El Ministerio de Educación, junto al Consejo Federal, deberá incorporar jornadas sobre la problemática en escuelas primarias, secundarias y terciarias, junto a una capacitación a docentes.
“Prefiero dormir tranquila”: la cocinera que rechazó los casinos: le ofrecieron $ 200.000 por video
Daiana Bernengo hace cuentas cada noche. Graba lo que cocina para la cena de sus cuatro hijas y lo sube a Instagram con un objetivo concreto: enseñar a armar platos “económicos y rendidores” a quienes tienen poca plata o nunca tuvieron a nadie que les enseñara a cocinar. Por eso, cuando los casinos online le ofrecieron $200.000 por cada historia que publicara, la rosarina respondió que no. “No puedo incentivarte a economizar y después incentivarte a que gastes tu sueldo o lo último que tenés en apuestas”, explicó en un video viral.
La oferta no era menor para alguien en su situación. Le proponían pagarle una semana por adelantado: $1,4 millones cada siete días. “Es una locura”, afirmó. Bernengo -en Instagram, @una_valientemujer- y ya supera los 205.000 seguidores, vive con sus hijas -todas menores de 11 años- en una casa que le prestan unos amigos. También está a cargo de su madre, que quedó con una discapacidad tras sufrir un ACV hace un año. Su pareja es albañil y hace changas.
El sueño de la familia es comprar un terreno y construir la casa propia. Con la plata de las apuestas, calculó, lo lograría en tres meses. “Es supertentador. Es chocante ver la cifra”, admitió. “Pero no, no comparto, porque es algo que enferma familias, destruye jóvenes, se convierte en vicio”.
No fue la primera propuesta. Cuando empezó a publicar, en mayo, ya la habían contactado y también se negó. “Me bardearon, me dijeron que me hacía la linda”, recordó. Ahora elige otro camino: vender un recetario con comidas que “rinden y no te vacían el bolsillo”. Si lo comprara el 10% de sus seguidores, escribió, el terreno sería realidad.
Muchos la aplaudieron, y colegas como “Mami Albañil” la respaldaron con un “Jamás al casino”. Otros le sugirieron que aceptara si lo necesitaba. “Yo elijo dormir tranquila por las noches”, respondió.
El caso llegó a la política cuando el diputado Pablo Juliano, uno de los impulsores de la ley contra la ludopatía, lo difundió en X. “A Daiana la sigue mucha gente humilde y emprendedora, que está recontra ajustada. Gente con urgencias, el blanco ideal para las apuestas online”, señaló. Y agregó: “Ella hizo su parte sola”.
Bernengo no es la única. Sofía Gonet -“La Reini”, en TikTok- contó que recibe 10 mails diarios de casinos online dispuestos a pagar fortunas y les pidió que dejaran de escribirle: “No voy a publicitar sus cosas mugrosas y marginales”. El youtuber DavooXeneize también se negó a ser la cara de estos sitios.