Ávila también sumó números al diagnóstico. “Según un estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), un 20,5% de los estudiantes secundarios del país había declarado que alguna vez apostó por Internet. En Tucumán, un 18%. Pero vamos más allá, con otras cifras importantes para que tengamos en cuenta: la cuestión económica. Según un estudio, el mercado de apuestas en línea terminó 2020 con un valor de U$S 65.000 millones; y hacia 2027 se prevé que experimente una tasa de crecimiento anual de un 10%; y en los próximos cinco años se acercará a los U$S 130.000 millones. Con esto se quedan los que lo promueven. Nosotros debemos ver de qué manera ayudamos a la familia; sin dudas el Estado tiene que estar presente en este tema”, detalló.