Qué pasa si hay balotaje

Hay balotaje si ninguno de los candidatos obtiene el 45 por ciento de los votos afirmativos o el 40 por ciento de los votos con una diferencia de 10 por ciento sobre el segundo. Si esto ocurre, el balotaje sería dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la elección general. En 2023, la elección general fue un 22 de octubre y la general un 19 de noviembre. Esta vez, si se siguen los parámetros establecidos por la Cámara Nacional Electoral, la segunda vuelta tocaría un domingo 21 de noviembre.