Resumen para apurados
- Según informó el Gobierno argentino, el presidente Javier Milei convocará formalmente al Congreso a sesiones extraordinarias durante diciembre para tratar leyes prioritarias.
- La medida se formalizará por decreto antes del fin del período ordinario. El temario incluye el Presupuesto, la reforma electoral para eliminar las PASO y acuerdos comerciales.
- La convocatoria definirá la viabilidad de la agenda oficialista en el Congreso, donde también se debaten reformas al Banco Central y proyectos sobre ludopatía.
El Gobierno nacional confirmó que convocará al Congreso a sesiones extraordinarias durante todo diciembre, con la intención de avanzar en un paquete de proyectos considerados prioritarios por la administración de Javier Milei.
La decisión se formalizará este viernes mediante un decreto del Poder Ejecutivo, antes de que concluya el período ordinario de sesiones, previsto para el 30 de noviembre.
La estrategia parlamentaria para el cierre del año fue uno de los principales temas abordados durante una reunión del oficialismo este martes. La intención es aprovechar el último mes de 2026 para impulsar distintas iniciativas que todavía requieren tratamiento legislativo.
Entre los asuntos que el Ejecutivo pretende incorporar al temario figuran el Presupuesto 2027, la reforma electoral, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el denominado Súper RIGI y el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos.
La reforma electoral, una de las prioridades del oficialismo
Dentro del paquete legislativo, la reforma electoral aparece como una de las principales apuestas del Gobierno. El proyecto contempla la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y comenzará a debatirse el próximo jueves en el Senado.
La iniciativa forma parte de una agenda parlamentaria que tendrá una semana de intensa actividad. Este miércoles, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará ante la Cámara alta para brindar su primer informe de gestión.
En paralelo, el Poder Ejecutivo consiguió retomar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, luego del traspié que había sufrido en la Cámara de Diputados. La propuesta obtuvo la media sanción del Senado, mientras que también avanzó la discusión del Presupuesto 2027.
Qué otros temas se debatirán en el Congreso
La actividad legislativa de los próximos días también incluirá el tratamiento de la Ley de Ludopatía. El proyecto continuará analizándose este miércoles en las comisiones del Senado, donde el oficialismo buscará avanzar con un dictamen propio.