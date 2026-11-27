Sobre el Sutrapa: se considera citar a funcionarios al Concejo

El concejal José María Franco se refirió al trabajo pendiente en la comisión de Transporte, la cual preside, y señaló que no habría temas urgentes a tratar en período extraordinario. Sin embargo, comentó que estaría bajo análisis una posible citación a funcionarios municipales para que informen sobre la regulación de las apps de transporte. “Estamos analizando llamarlos para que nos anoticien cómo fue el trabajo que realizaron hasta el 30 de noviembre (día en que se vence el plazo para anotarse al registro de choferes) y de ahí en más cuáles son los pasos seguir por parte del Ejecutivo, así que estamos en eso”, explicó el edil.



