¿Convertir un tramo de dos horas en colectivo en uno de 50 minutos es posible en San Miguel de Tucumán? ¿Las paradas están en condiciones? ¿Las calles son transitables? Para responder a estas preguntas, la Municipalidad lanzó una prueba piloto del plan de eficientización del transporte público en donde se controlaron tiempos, infraestructura urbana y otros factores que inciden en el recorrido diario de este sistema de movilidad.
El municipio diseñó un esquema simplificado de trayectos para que viajar en colectivo sea más ordenado y eficiente. En este marco, ayer se puso a prueba uno de los ramales propuestos para barrios del sur, como Terán, Victoria y Ejército Argentino. Actualmente, por esa zona transitan la Línea 17 Terán-Roca (que abarca 29,61 km) y la Línea 17 Terán-San Lorenzo (que cubre 27,80 km). En cambio, el camino sugerido alcanza 18,63 km y promete ahorrar tiempos por hasta 1 hora y 10 minutos, completándose -según el estudio- en 50 minutos.
El plan todavía no se aplica en las calles, sino que continúa en su etapa preliminar: la Secretaría de Movilidad Urbana, a cargo de Carlos Arnedo, informó que no hay cambios de recorridos previstos para el corto plazo y que estas pruebas sirven para comprobar la factibilidad de las propuestas lanzadas.
Reducir los ramales
Con el equipo a bordo y con invitados de la prensa, el funcionario presentó la propuesta para la futura Línea E. El esquema en estudio contempla la división de la Capital en seis sectores, identificados con letras desde la A a la F, que a su vez se componen de tres ramales cada uno. De esta manera, se pretende disminuir la cantidad de trayectos que hacen actualmente las líneas municipales: de 42 ramales en total a unos 25.
De todos modos, Arnedo aclaró que la propuesta final será presentada en el Concejo Deliberante para su debate y, si hay acompañamiento, para una futura aprobación.
El análisis se apoyó en la base tecnológica que aporta el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) a nivel nacional, que a través de las validadoras sigue los recorridos en tiempo real, cuenta los kilómetros totales y mide el ingreso de pasajeros en cada parada.
Y también se recolectan datos aportados por el Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (Cemmu). “Vamos a cruzar la información de la visualización tecnológica con la acción en el territorio a los efectos de saber y poder medir cómo mejoramos la frecuencia”, explicó Arnedo. Los resultados servirían para mejorar las prestaciones y hasta reducir los tiempos de espera de los pasajeros en las paradas.
Al menos durante lo que queda de este año se mantendrá el esquema vigente. Arnedo informó que, una vez finalizadas las pruebas piloto, la Secretaría de Movilidad Urbana compartirá los resultados con el Concejo, las organizaciones interesadas y la comunidad en general para aunar criterios antes de avanzar con la implementación definitiva.
¿Y los pliegos?
El servicio de transporte público de pasajeros se mantiene, en su mayoría, con pliegos de contrataciones vencidos. Arnedo aseguró que se está trabajando en ellos, “ajustando” los documentos, aunque evitó precisar una fecha para su presentación. “No es fácil la situación que estamos atravesando, porque también tenemos un contexto económico nacional bastante complicado. Estamos ajustando los pliegos para que en su momento podamos enviarlos”, declaró.
En paralelo, el secretario de Movilidad Urbana anunció la incorporación de más coches a la flota municipal. “(Los empresarios) van a traer entre 40 y 60 colectivos. Esto es muy importante y es producto de la insistencia, de la frecuencia con la que venimos trabajando y de los controles que venimos ejerciendo en materia de transporte público”, indicó.
El diagnóstico elaborado por los equipos técnicos municipales advierte que la disminución del uso de colectivos, el crecimiento del parque de motocicletas particulares y la aparición de alternativas de movilidad, como las aplicaciones digitales de transporte de pasajeros, modificaron las condiciones bajo las cuales operan las empresas prestatarias del servicio.
Según el documento que contiene los fundamentos del proyecto, la caída en la cantidad de pasajeros derivó en una reducción de los ingresos de las empresas y en una creciente demanda de subsidios por parte del Estado provincial y municipal.
Frente a ese escenario, el municipio que conduce Rossana Chahla plantea una revisión integral del sistema, cuyo diseño original -remarcó Arnedo- se remonta a la década de 1970.
Las pruebas se vienen diseñando hace un mes, y miden el estado de las calles, las condiciones del pavimento, el arbolado urbano y los refugios para pasajeros. Aseguran que el programa de eficientización demandará cambios en los recorridos y en el esquema de prestación del servicio, además de adecuaciones normativas y de infraestructura.
Sobre el Sutrapa: se considera citar a funcionarios al Concejo
El concejal José María Franco se refirió al trabajo pendiente en la comisión de Transporte, la cual preside, y señaló que no habría temas urgentes a tratar en período extraordinario. Sin embargo, comentó que estaría bajo análisis una posible citación a funcionarios municipales para que informen sobre la regulación de las apps de transporte. “Estamos analizando llamarlos para que nos anoticien cómo fue el trabajo que realizaron hasta el 30 de noviembre (día en que se vence el plazo para anotarse al registro de choferes) y de ahí en más cuáles son los pasos seguir por parte del Ejecutivo, así que estamos en eso”, explicó el edil.