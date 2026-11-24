Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo evitó confirmar un bono de fin de año para estatales en Tucumán, priorizando el pago de sueldos y aguinaldo antes de definir gastos extras.
- Jaldo explicó que la Provincia debe afrontar dos sueldos y medio antes de fin de año, aunque garantizó el cumplimiento estricto de las paritarias acordadas.
- El eventual beneficio dependerá de la evolución de las cuentas provinciales en las próximas semanas, en un marco de prudencia fiscal frente a los reclamos gremiales.
El pago de un bono extraordinario de fin de año para los empleados estatales de Tucumán todavía no tiene una definición. El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este martes a la posibilidad de otorgar este beneficio y pidió cautela antes de generar expectativas. Según explicó, la Provincia debe afrontar importantes compromisos salariales durante los próximos meses.
“Hoy no quiero adelantarme, ni tampoco crear falsas expectativas”, sostuvo el mandatario al ser consultado sobre la posibilidad de un pago adicional para los trabajadores de la administración pública.
Jaldo detalló que, antes de tomar una decisión, el Gobierno debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas para el cierre del año. “Estamos en noviembre y todavía hay que pagar los sueldos de noviembre, los de diciembre y el medio aguinaldo. Es decir, en lo que resta del año, la Provincia tiene que afrontar dos planillas y media de sueldo”, señaló.
De esta manera, el gobernador evitó confirmar si habrá un bono extraordinario y dejó abierta la posibilidad de seguir evaluando la situación financiera de la Provincia en las próximas semanas.
Jaldo garantizó el cumplimiento de los acuerdos salariales
Por otra parte, el mandatario ratificó que el Gobierno provincial respetará los compromisos asumidos con los distintos sectores de trabajadores estatales en las negociaciones paritarias.
“En estos tres años de gobierno hicimos varias recomposiciones salariales. Cada sector plantea su postura y su posición y, cuando llegamos a un acuerdo, firmamos un acta. Por eso, cada recomposición está documentada”, explicó.
En ese sentido, aseguró que la administración provincial mantendrá la política de cumplir con los acuerdos formalizados con los representantes gremiales.
“El Gobierno de la Provincia ha cumplido a rajatabla los compromisos asumidos y documentados en actas. Cada decisión que tomamos la hemos venido cumpliendo y esta vez no va a ser la excepción”, afirmó.
Finalmente, Jaldo insistió en que cualquier decisión sobre un eventual bono deberá tomarse con prudencia y en función de las posibilidades financieras de la Provincia.