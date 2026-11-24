Jaldo detalló que, antes de tomar una decisión, el Gobierno debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas para el cierre del año. “Estamos en noviembre y todavía hay que pagar los sueldos de noviembre, los de diciembre y el medio aguinaldo. Es decir, en lo que resta del año, la Provincia tiene que afrontar dos planillas y media de sueldo”, señaló.