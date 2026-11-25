“¿El Gobierno Nacional ha evaluado el impacto que una eventual disposición de estos terrenos tendría sobre la continuidad de la actividad ferroviaria, el patrimonio histórico de Tafí Viejo y el desarrollo económico y social de la provincia de Tucumán?”, planteó la senadora. También preguntó si la Nación tenía previsto desprenderse de los terrenos y, en ese caso, qué destino tendría el predio.