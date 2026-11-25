Resumen para apurados
- El jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó al Senado que el Gobierno nacional licitará la concesión de uso de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo en Tucumán.
- La medida responde a una consulta de la senadora Sandra Mendoza y se enmarca en la privatización de Belgrano Cargas, autorizada por la Agencia de Bienes del Estado.
- El municipio busca iniciar acciones legales para resguardar el patrimonio histórico y garantizar la continuidad laboral de 50 operarios del predio ferroviario.
El Gobierno nacional está elaborando los pliegos para licitar la concesión de uso de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. Así lo informó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en su respuesta escrita a la senadora tucumana Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal. Según el informe, la titularidad de los inmuebles corresponde al Estado nacional.
“¿El Gobierno Nacional ha evaluado el impacto que una eventual disposición de estos terrenos tendría sobre la continuidad de la actividad ferroviaria, el patrimonio histórico de Tafí Viejo y el desarrollo económico y social de la provincia de Tucumán?”, planteó la senadora. También preguntó si la Nación tenía previsto desprenderse de los terrenos y, en ese caso, qué destino tendría el predio.
El Ministerio de Economía informó que, en enero de 2026, la Agencia de Administración de Bienes del Estado lo autorizó a avanzar con la concesión de uso de varios talleres ferroviarios, entre ellos el de Mantenimiento Pesado de Vagones de Tafí Viejo.
El informe señaló que los inmuebles “formarán parte del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima” y que los pliegos para licitar el uso de los talleres están en elaboración.
La respuesta no precisó cuándo se abrirá la licitación ni qué condiciones se exigirán para garantizar la continuidad de la actividad ferroviaria en el predio.
La nueva polémica por los Talleres se abrió en octubre, cuando el Ministerio de Economía de la Nación incorporó sectores del predio al proceso de privatización del Belgrano Cargas. En una sesión extraordinaria, los concejales aprobaron por unanimidad la ordenanza 022/2026, que facultó a la intendenta Alejandra Rodríguez a realizar gestiones administrativas y promover acciones judiciales en defensa del predio.
El municipio invocó un antecedente de los años 90, cuando se acordó la transferencia de los terrenos a la Provincia, que nunca se concretó. La discusión también puso el foco en la preservación de los edificios históricos y en el futuro de unos 50 operarios que, según el municipio, seguían reparando y manteniendo vagones en los talleres.