Mientras el oficialismo ratificó el programa económico del Gobierno y se encargó de criticar el pasado, la oposición puso el énfasis en partidas sensibles y reclamos puntuales de las provincias. En la votación en particular, el Gobierno volvió a perder la pulseada por el financiamiento universitario. Pese a las frenéticas negociaciones que se sucedieron a lo largo de la jornada, no logró impedir que la oposición impusiera un incremento de las partidas destinadas a las casas de altos estudios. La jugada, gestada entre el peronismo y el radicalismo crítico, terminó por reunir el respaldo de la mayoría de los bloques opositores.