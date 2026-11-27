Resumen para apurados
- Según se informó, la Cámara de Diputados aprobó de madrugada el Presupuesto 2027 del Gobierno para fijar metas fiscales y superávit, con 136 votos a favor y 112 en contra.
- La aprobación se logró tras doce horas de debate y reclamos opositores por fondos universitarios y de salud, luego de dos años de gestión gobernando con el presupuesto prorrogado.
- La iniciativa pasa a la votación en particular y luego al Senado, donde se definirá la ratificación final del programa económico y las asignaciones específicas reclamadas.
Tras una extensa discusión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró esta madrugada aprobar en general el Presupuesto 2027 por 136 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones. Tras ello, se inició el tratamiento en particular, con la votación capítulo por capítulo del proyecto. Durante el debate, de casi 12 horas, hablaron más de 70 oradores. La iniciativa pasará ahora al Senado para su tratamiento.
Si bien el tablero marcó inicialmente 137 adhesiones y 111 rechazos, momentos después el diputado tucumano Carlos Cisneros pidió rectificar y cambiar el sentido de su voto a negativo, lo que dejó el cómputo definitivo en 136 votos positivos.
Mientras el oficialismo ratificó el programa económico del Gobierno y se encargó de criticar el pasado, la oposición puso el énfasis en partidas sensibles y reclamos puntuales de las provincias. En la votación en particular, el Gobierno volvió a perder la pulseada por el financiamiento universitario. Pese a las frenéticas negociaciones que se sucedieron a lo largo de la jornada, no logró impedir que la oposición impusiera un incremento de las partidas destinadas a las casas de altos estudios. La jugada, gestada entre el peronismo y el radicalismo crítico, terminó por reunir el respaldo de la mayoría de los bloques opositores.
La Libertad Avanza llegó al debate de la "ley de leyes" en un clima de negociaciones hasta último momento. Incluso, el día anterior hubo incertidumbre sobre el quórum. Esa posibilidad era mirada con atención en relación a lo sucedido la semana anterior y porque tampoco se habían terminado de confirmar reclamos que aliados exigían.
Sin embargo, la sesión que arrancó al mediodía contó en el comienzo, además del oficialismo, con la presencia del Pro, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires, dos de los nueve integrantes de Argentina Federal, 11 de 18 miembros de Provincias Unidas -entre ellos que responden a los gobernadores de Córdoba, Santa Fe y Jujuy-, y legisladores con terminal en los mandatarios de San Juan y Tucumán.
El Presupuesto 2027 se trata del segundo durante la gestión de Javier Milei, quien durante los dos primeros años de mandato gobernó con la prórroga del plan de gastos y recursos de 2023.
Discusión reglamentaria
Antes de comenzar con el debate, se generó una discusión reglamentaria cuando el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió que "llegado el tratamiento en particular se voten en forma nominal" artículos relacionados con partidas para ciencia y tecnología, universidades y discapacidad. Posteriormente, pidió que la moción sea puesta a votación, algo que desató los idas y vueltas y finalmente el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no lo habilitó.
Pero antes de arrancar con su discurso, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, dijo que habría modificaciones al dictamen que serían anunciadas para el momento de la votación en particular. Sin embargo, adelantó algunos "cambios de contenido y de orden y forma".
En ese sentido, el miembro informante aseguró que el artículo referido al financiamiento universitario sería el 11 y el único que formaría parte del capítulo II. Después, si mayores precisiones, habló de cambios en relación a obras en pasos fronterizos, los fondos para la Ley de Bosques y el fondo fiduciario vinculado al transporte.
Las principales negociaciones durante todo el día estuvieron básicamente centradas en el presupuesto universitario, que se dejó en un artículo en un capítulo exclusivo, ante la duda sobre qué pasaría con los votos. Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la oposición reclamaban 11 billones de pesos en lugar de los 7,3 billones previstos por el Ejecutivo.
Otra discusión pasó por las partidas para discapacidad: la oposición denunció que los fondos para cumplir con la reciente ley de fortalecimiento de las prestaciones no estaban contemplados, mientras que LLA defendió la incorporación del artículo que expresa la garantía de "la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios contemplados" para el área, además de la autorización al jefe de Gabinete para reasignar partidas.
Durante el tratamiento en comisiones se habían eliminado los artículos que proponían modificaciones estructurales en el sistema de prestaciones para la discapacidad, enviado originalmente por el Gobierno.
Asignaciones
Otro de los artículos que quedó en el camino, sobre el texto diseñado por la Casa Rosada, fue el que preveía eliminar la actualización por inflación de las asignaciones familiares y la AUH.
Durante el tratamiento en comisiones, a pedido del bloque PRO y de diputados de Córdoba, se incorporó la continuidad de los regímenes de promoción para la industria autopartista-automotriz, punto que quedó plasmado con partidas por unos de 136.500 mil millones de pesos.
Sin embargo, las transferencias por coparticipación desde Nación a la Ciudad de Buenos Aires, otro reclamo de la bancada amarilla, no se incluyeron en la letra del proyecto, pero el oficialismo asumió el "compromiso" de que así se negociará con el ministro de Economía, Luis Caputo.
En cuanto a las proyecciones macroeconómicas del Presupuesto 2027, el Gobierno prevé un crecimiento del 4%, una inflación interanual del 18% y promedio anual del 21,1%, y un dólar a fines del año próximo a $1.847. También, un incremento del 3,4% para consumo privado, mientras que el consumo público se estima en 0,6%.
El proyecto contempla gastos totales consolidados por 216 billones de pesos, lo que representa un incremento del 25,3%. En paralelo, los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social alcanzarían los 219,3 billones de pesos, con una suba proyectada del 26,2%.
En materia de erogaciones, se prevé destinar 150 billones de pesos a servicios sociales, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían 1 billón de pesos.
Un extenso debate
Miembro informante del oficialismo, Bertie Benegas Lynch defendió que el proyecto oficial se basa en tres pilares que son “el déficit cero, la reducción del peso del Estado a los efectos de bajar impuestos y la previsibilidad económica”. En ese sentido, destacó el trabajo del Gobierno en bajar la inflación: “Es un 18% el estimado para el año que viene y un interanual del 21%. Seguir bajando impuestos y terminar con la deuda pública”.
El libertario manifestó que el presupuesto “no puede ser una repartija del esfuerzo del pagador de impuestos como se hizo en años anteriores”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Es una gimnasia que ustedes añoran y les gustaría mantener, pero el Gobierno quiere cambiar el paradigma que nos llevó a esta decadencia económica y moral; hay que volver a las instancias de responsabilidad y preceptos fiscales elementales”.
Benegas Lynch precisó que para el 2027 se proyectan “recursos consolidados de 219,3 billones y gastos totales de 216 billones. Con un 0,2 de superávit financiero”, y remarcó: “Sería la primera vez en la historia que en cuatro años consecutivos se consigue un superávit financiero que sirve para poder hace frente a deudas contraídas por gobiernos anteriores, en vez de dilapidar el balance del Banco Central”.
“Un presupuesto equilibrado y serio es lo que atrae inversiones y se deja de perseguir al exitoso, dejar de aprovecharse del más vulnerable. El proyecto de ley de presupuesto es el plan de gobierno, que es un plan que fue votado por la gente y será refrendado en 2027 porque la gente quiere transitar el sendero de un país próspero, digno y mantener lejos los políticos defaulteadores”, cerró.
A continuación, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por no asistir al Congreso a explicar el Presupuesto: “El debate arrancó torcido cuando ni siquiera se anima a tomarse el subte A, venir al Parlamento y defender el proyecto”. “Hay una coincidencia entre la ausencia del ministro y el informe del diputado preopinante: ninguno dice nada, ninguno puede explicar el presupuesto”, se quejó.
Sobre esto, el santafesino adelantó que presentarán un proyecto para modificar la Ley de Administración Financiera para que sea “absolutamente obligatorio en los 15 días siguientes a la fecha del ingreso de septiembre que el ministro de Economía tenga que venir acá. Y cada vez que haya una media sanción de la Cámara de Diputados también sea obligatorio que vaya al Senado, porque tienen que explicar los números que ponen en el presupuesto y, si no, será pasible de la interpelación”.
“Nunca vinieron a explicar el programa financiero. Hay una enorme falta de credibilidad en la palabra del Gobierno nacional, de los principales responsables de la política económica. Cada vez que hablan se dispara el riesgo país y se caen las acciones”, cuestionó y planteó: “Lo mínimo que hubiera requerido el debate es una reformulación del presupuesto tomando en cuenta las críticas”.
Al referirse a las partidas para universidades, Martínez reclamó por el cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso. “No funciona el diálogo y la posibilidad de sentarse a debatir. Vamos a insistir en los números que la comunidad universitaria fijó como prioridades de gastos para el año que viene”, afirmó y sostuvo que también hay otras cuestiones a discutir como inversión educativa, fondo para la educación técnica, recuperar el incentivo docente, la compensación salarial y la vigencia plena de leyes educativas.
A su turno, el diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot afirmó que lo dicho por el miembro informante sobre que “este era un presupuesto con superávit financiero” es “falaz”. “Un superávit financiero que se muestra de una décima del producto, con un pago de intereses reconocido de 0,16% del producto. Bueno, es lo que se logra con la contabilidad creativa”, deslizó.
Al defender el dictamen que firmó junto a Provincias Unidas, señaló que ese despacho respeta que “los presupuestos en la Argentina tienen que ser equilibrados; lo que no podemos tolerar es que se sigan dibujando resultados que no son ciertos”.
“El Gobierno no solamente no dolarizó, no explotó el Banco Central y no puede seguir bajando impuestos porque la recaudación está cayendo”, observó, aunque reconoció que “la inflación bajó por algunos aciertos”.
En cuanto a la propuesta de su espacio, Massot reclamó por una baja del Impuesto a los Combustibles; que a partir del 1ro. de enero los aumentos de los servicios públicos “que están por encima de los actuales no paguen IVA”; y que se incluya el costo del gasto tributario del RIGI.
Sobre otros de los puntos ásperos del debate, la diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva se refirió a las partidas para discapacidad. “El colectivo de discapacidad hace tres años que viene sufriendo ante un Gobierno perverso, inhumano, que se lavó la cara cuando vino el Papa (León XIV) con la sanción de la Ley de Discapacidad que vendieron como una solución”, arrancó.
La bonaerense reclamó que la ley de leyes debe contener “los recursos específicos para que el Gobierno cumpla con la Ley de Discapacidad”. “Desde el colectivo nos preguntan, ¿van a estar las partidas? ¿Va a estar la plata? Quiero decirles que no, que la plata no está”, aseveró.
Asimismo, la opositora dijo que “el programa Incluir Salud y las prestaciones médicas arrancan con desfasaje del 15%; arrancan con menos crédito que el de 2026”, del cual además “ejecutaron un 58%”. “No asignan crédito y nos quieren hacer que nos quedemos tranquilos”, agregó.
Luego, el radical Pablo Juliano enfatizó que el presupuesto “deja a millones de argentinos afuera”, entre ellos “las mujeres, los niños y los jubilados”. “No encontré en ninguna parte del presupuesto nada que se incremente en un 90% como los gastos reservados de la SIDE, qué asco, qué infamia”, lanzó y comparó que, por ejemplo, para las PyMEs se destinan “611 millones de pesos, un 81% menos que el presupuesto del año pasado”. “No alcanza con el eslogan barato y chicanero del equilibrio fiscal”, dijo el diputado de Provincias Unidas entre sus críticas al Gobierno.
En su intervención, la diputada de UP Julia Strada señaló que “el principal problema del Presupuesto 2027 es que no se lo cree ni el oficialismo”, y los interpeló: “¿Cómo dijeron que íbamos a crecer 5% este año y lo corrigieron a 0,7% y entramos en recesión? ¿No hacen alguna reflexión respecto de la estimación del PBI? Para el año que viene proponen un crecimiento del 3% que no se la creen”. Tras mencionar casos de empresas que cerraron durante el año, consideró que “hay que hacerse cargo de esa realidad y este Presupuesto la niega”.
“Prometieron una inversión del 9,2%, pero les da -2,1% y llevan cinco trimestres de caída de la inversión, y estiman una inversión positiva del 9,2%. No se lo creen ni ustedes”, reiteró y agregó: “Dijeron que el consumo privado va a crecer 3,4%, pero para eso tiene que crecer el salario y en el Presupuesto dicen que va a crecer por encima de la inflación cuando (Sandra) Pettovello está tapiando las paritarias”.
Por último, la economista se refirió a la inflación: “Estiman que el año que viene será del 18%, que es difícil. Es un Presupuesto asimétrico en términos fiscales y cometen tres decisiones muy problemáticas de forma regresiva, como la caída del impuesto a la riqueza y bienes personales; cae la seguridad social, y el RIGI sigue generando gasto tributario, algo que reconocen. Van a seguir ajustando”.
Desde el oficialismo, la diputada Laura Rodríguez Machado ponderó que el Presupuesto "tiene superávit financiero", cosa que podía sonar "fría", pero "no hay derecho que se pueda sostener si el Estado no se puede sostener así mismo". En alusión a las partidas sobre discapacidad, le recordó a la oposición los reclamos del sector durante el gobierno anterior.
Luego, la cordobesa aseguró que el Presupuesto "claramente dice que si los fondos" para cumplir con la reciente ley de discapacidad "son insuficientes" queda fijada "de qué partida tienen que salir", a la vez que se obliga al jefe de Gabinete a reasignar partidas para que "esta ley se mantenga de manera permanente". "Es una doble garantía de que esos fondos van a estar", completó.
El Frente de Izquierda
Por el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman apuntó: “Están muy complicados, pero para ustedes esto es un trámite porque es un Gobierno que no decide nada, las decisiones económicas se toman en Estados Unidos y no tienen la mínima autonomía”. Y denunció que “el riesgo país sube porque no les creen que puedan pagar la deuda, ajustaron, recaudan menos y tiraron la economía abajo. Están inmersos en una gran crisis económica”.
Avanzado el debate, el jefe del PRO, Cristian Ritondo, reafirmó el acompañamiento al proyecto porque "estamos convencidos que la Argentina necesita mantener el rumbo, consolidar los cambios alcanzados, darle previsibilidad a los argentinos". "Durante años la Argentina gastó más de lo que tenía", recordó y consideró que "gobierne quien gobierne la Argentina no puede volver a destruir la moneda, no puede imprimir irresponsablemente, no puede hipotecar el futuro de los argentinos vendiendo populismo del presente".
"Normalizar la Argentina lleva mucho más tiempo que destruirla", justificó y tras afirmar que "no" quieren "volver atrás", expresó: "Como dice el presidente de mi partido, el expresidente (Mauricio) Macri, vamos a seguir blindando el cambio".
El cierre del debate estuvo a cargo del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, quien respaldó el proyecto que tiene “equilibrio fiscal, es federal”, y manifestó: “Durante décadas el país tuvo problemas de déficit porque se gastaba más de lo que ingresaba, pero ahora estamos ante un Presupuesto que tiene equilibrio”.
El cordobés sostuvo que se busca “no volver a los errores cometidos en la historia del país. Este Presupuesto pone la plata para la educación, la salud, jubilados, universidades. Para todo esto el dinero se pone con la inflación que nos da la oportunidad que todos los rubros estén abarcados en el proyecto”.
“El orden fiscal y el federalismo son importantes. Estamos trabajando en el futuro de las familias argentinas con esta iniciativa porque venimos del 2023 con 18 ministerios, había 307 cargos de autoridades. Se hizo el achique en la política”, resaltó y agregó: “Venimos de una inflación del 112% y hoy estamos en 30%”.
El diputado oficialista apuntó contra el kirchnerismo y les preguntó: “Vienen a dar cátedra de inflación, de riesgo país, pero ¿a dónde estaban cuando dejaron el país destruido? ¿por qué no lo solucionaron ustedes al problema? Hablan de inflación y deuda y es todo lo que dejaron en la Argentina y nos quieren dar cátedra. ¿No tienen memoria?”, y cerró: “Este presupuesto va en consonancia con el rumbo elegido”.