Resumen para apurados
- Especialistas alertaron en Argentina sobre el riesgo de brotes por la baja cobertura de vacunación, tras no alcanzar la meta del 95% recomendada por la OMS.
- La caída de inmunizaciones creció pospandemia por desinformación y trabas de acceso, registrándose el mayor déficit en dosis de refuerzo al iniciar la etapa escolar.
- Para evitar la reaparición de virus como el sarampión, proponen ampliar horarios, aplicar dosis en escuelas y mejorar la comunicación médica para recuperar la confianza.
Las enfermedades que durante años parecieron estar bajo control pueden volver a convertirse en una amenaza cuando las coberturas de vacunación descienden. En Argentina, la dificultad para alcanzar los niveles de inmunización recomendados encendió una señal de alerta entre los especialistas, que advierten sobre el riesgo de nuevos brotes de patologías altamente contagiosas, como el sarampión. La preocupación no se limita a la disponibilidad de las dosis: también alcanza a las dificultades para completar los esquemas, la desinformación y las dudas de las familias, un fenómeno que se profundizó después de la pandemia de covid-19.
El infectólogo Eduardo López advirtió que el país necesita recuperar los porcentajes de cobertura cercanos al 95% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar una protección colectiva adecuada. Por debajo de ese umbral, explicó, aumenta la posibilidad de que un virus encuentre personas susceptibles y vuelva a circular.
Uno de los ejemplos que mencionó es el sarampión. Aunque la transmisión autóctona fue eliminada en Argentina, la enfermedad continúa representando un riesgo ante la posibilidad de que ingresen casos desde otros países. Su elevada capacidad de contagio hace que una cobertura insuficiente pueda favorecer la aparición de brotes en poco tiempo.
El especialista señaló que el virus puede comenzar a transmitirse dos días antes de que aparezcan los síntomas. Ese período de contagio previo a las manifestaciones visibles dificulta la detección temprana y favorece la propagación. Por eso, insistió en que la vacunación es la principal herramienta para evitar un brote.
La protección no se limita al sarampión. Mantener esquemas completos también permite prevenir patologías como la poliomielitis, tos convulsa y rubéola.
Las dosis de refuerzo
Dentro del calendario de vacunación, uno de los momentos que más preocupa es el ingreso escolar. Cerca de los cinco años, los niños deben recibir refuerzos esenciales para sostener la protección adquirida durante los primeros años de vida. Sin embargo, es en esa etapa cuando se registran las caídas más importantes en los niveles de cobertura.
Para revertir esa situación, consideró que las campañas no deben limitarse a los centros de salud. Propuso reforzar la vacunación en jardines maternales, guarderías y escuelas primarias y secundarias, además de llegar a clubes, iglesias y otros espacios de encuentro comunitario.
“Hay que lograr que los chicos se puedan vacunar”, sostuvo el infectólogo, quien remarcó que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre los padres. Se necesita un trabajo coordinado entre el Estado, profesionales de la salud, instituciones educativas y medios de comunicación.
El acceso también es determinante. Según datos de encuestas nacionales, alrededor del 76% de las vacunas se aplican en el sistema público. Un relevamiento de la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica (FAIP), presentado durante una charla para periodistas, permite observar con mayor detalle esa distribución: el 50,3% de las aplicaciones se realiza en centros de salud, el 25,7% en hospitales y el 17% en vacunatorios. En cambio, apenas el 3,7% corresponde a sanatorios y el 3,3% a consultorios privados.
Estas cifras muestran el papel central que tiene el sistema público para garantizar la inmunización. En ese sentido, López planteó la necesidad de facilitar el acceso mediante horarios más amplios en los vacunatorios, atención durante los fines de semana y operativos territoriales en plazas, escuelas, espacios de alta concurrencia, centros comunitarios y comedores.
En las localidades pequeñas, propuso implementar estrategias puerta a puerta para identificar a quienes tienen dosis pendientes y acercarles las vacunas.
La caída de las coberturas, según dijo, no responde únicamente a dificultades de acceso. También intervienen los temores, los mitos y la desconfianza de algunas familias frente a las vacunas.
López señaló que la reticencia a la inmunización se incrementó después de la pandemia. Entre las dudas más frecuentes mencionó el temor a la fiebre, la creencia de que las vacunas pueden provocar la enfermedad que buscan prevenir y la circulación de información falsa, especialmente a través de las redes sociales.
Para el infectólogo, una parte de la solución pasa por modificar la manera en que los profesionales de la salud se comunican con los pacientes. No alcanza con indicar una vacuna: es necesario explicar por qué se aplica, qué enfermedad previene, cómo actúa, cuándo comienza a generar protección y cuáles son las posibles reacciones posteriores.
“Las vacunas no se deben prescribir como si fueran antibióticos o una fórmula láctea”, dijo el especialista, y consideró que los equipos sanitarios deben brindar información concreta y confiable, y construir una decisión basada en el conocimiento, sin desestimar los temores.
La necesidad de fortalecer ese vínculo también aparece en los resultados de una encuesta de la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica. El 72,2% de los consultados manifestó que durante el control pediátrico le explican qué vacuna recibirá el niño o adolescente y qué enfermedad previene. Sin embargo, un 21,4% respondió que esas explicaciones se brindan solo a veces, porcentaje que asciende al 38% en la región del NOA. Otro 6,4% aseguró que directamente no recibe información.
Para López, el desafío es recuperar la confianza y lograr que ningún chico quede sin la protección que necesita. Porque cuando las coberturas bajan, el riesgo no es individual: la vulnerabilidad de una parte de la población puede comprometer la salud de toda la comunidad.