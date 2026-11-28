Las enfermedades que durante años parecieron estar bajo control pueden volver a convertirse en una amenaza cuando las coberturas de vacunación descienden. En Argentina, la dificultad para alcanzar los niveles de inmunización recomendados encendió una señal de alerta entre los especialistas, que advierten sobre el riesgo de nuevos brotes de patologías altamente contagiosas, como el sarampión. La preocupación no se limita a la disponibilidad de las dosis: también alcanza a las dificultades para completar los esquemas, la desinformación y las dudas de las familias, un fenómeno que se profundizó después de la pandemia de covid-19.