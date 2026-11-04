Menos pinchazos para los bebés: cómo cambiará el calendario de vacunación en Argentina, según una especialista
Resumen para apurados
- Desde 2028, Argentina aplicará una vacuna hexavalente a los bebés para unificar dos dosis previas, buscando facilitar el esquema y elevar la cobertura sanitaria nacional.
- La fórmula unirá a los dos, cuatro y seis meses la protección contra seis enfermedades. Hoy la cobertura ronda entre el 80% y 90%, por debajo del objetivo sanitario del 95%.
- Menos pinchazos reducirán el malestar y la reticencia familiar, un paso clave para elevar la vacunación y evitar el rebrote de patologías graves como tétanos o tos convulsa.
A partir del 1 de enero de 2028, los bebés recibirán una sola aplicación para protegerse contra seis enfermedades que actualmente requieren dos vacunas diferentes. La medida consiste en unificar la vacuna pentavalente con la antipoliomielítica inactivada (IPV) en una formulación hexavalente. De esta manera, los niños recibirán en una sola aplicación la protección contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis.
La médica infectóloga, Marianela Borra (MP 50.459), integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, explicó a LA GACETA que no se trata de la incorporación de una nueva vacuna, sino de una modificación en la forma de administrar las protecciones que ya forman parte del calendario.
"Actualmente tenemos a los dos, cuatro y seis meses una vacuna que se llama pentavalente, porque nos protege contra cinco gérmenes. Además, damos la vacuna contra la poliomielitis. Lo que se decidió es simplificar ese esquema y reunir las seis protecciones en una sola aplicación", detalló durante una entrevista.
Menos pinchazos y una mayor adherencia
Uno de los principales beneficios de este cambio será reducir la cantidad de inyecciones que reciben los bebés en una misma visita al vacunatorio. Según Borra, esto puede contribuir a mejorar la aceptación de las vacunas por parte de las familias, especialmente durante los primeros meses de vida.
"Es una ventaja porque permite ahorrar un pinchazo. Muchas veces hay cierta reticencia de los papás cuando son tantas aplicaciones. Esto puede mejorar la adherencia y la aceptación de la vacunación", señaló.
La especialista también mencionó que la nueva formulación podría disminuir la reactogenicidad, es decir, algunas de las respuestas que pueden aparecer después de la aplicación, como fiebre o malestar.
Sin embargo, aclaró que la unificación no significa que deban dejar de administrarse otras vacunas del calendario. Hay edades en las que los niños necesitan recibir varias dosis en una misma visita, porque es fundamental generar protección en etapas en las que están más expuestos a determinadas enfermedades.
Las coberturas de vacunación y el riesgo de que reaparezcan enfermedades
Borra advirtió que, aunque los bebés de dos, cuatro y seis meses se encuentran entre los grupos con mejores niveles de vacunación, las coberturas todavía están por debajo de los objetivos sanitarios.
"El objetivo es tener una cobertura superior al 95%. En estas vacunas estamos llegando a valores de entre el 80% y el 90%. A partir del año de vida, las coberturas bajan mucho más y es donde tenemos que trabajar especialmente", explicó.
La infectóloga también alertó sobre la reaparición de enfermedades que durante años estuvieron controladas gracias a la inmunización. Mencionó particularmente los brotes de tos convulsa y recordó el caso de una niña que contrajo tétanos a comienzos de este año y que no estaba vacunada.
"Que no tengamos casos no quiere decir que esas enfermedades ya no existan. Están controladas gracias a la vacunación, pero cuando bajan las coberturas pueden reaparecer", sostuvo.
En ese sentido, remarcó que mantener los esquemas completos no solo protege a cada niño, sino que también contribuye a evitar la circulación de enfermedades que pueden provocar cuadros graves.
Las vacunas son gratuitas y obligatorias
Respecto de la disponibilidad de dosis en los centros de salud, Borra indicó que, en términos generales, las vacunas están llegando a los vacunatorios, aunque pueden registrarse demoras puntuales por cuestiones logísticas.
También recordó que las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas y obligatorias. Además, aclaró que si un bebé se enferma o una familia no puede concurrir en la fecha indicada, el esquema puede recuperarse posteriormente.
"No es que si no fui hoy pierdo esa vacuna. Se puede recuperar. Lo importante es que los chicos reciban todas las dosis que necesitan", explicó.