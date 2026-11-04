Menos pinchazos para los bebés: cómo cambiará el calendario de vacunación en Argentina, según una especialista

A partir del 1 de enero de 2028, los bebés recibirán una sola aplicación para protegerse contra seis enfermedades que actualmente requieren dos vacunas diferentes. La medida consiste en unificar la vacuna pentavalente con la antipoliomielítica inactivada (IPV) en una formulación hexavalente. De esta manera, los niños recibirán en una sola aplicación la protección contra difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis.