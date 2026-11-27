La iniciativa, impulsada por la cartera sanitaria que conduce Luis Medina Ruiz, busca facilitar el acceso a las vacunas y ampliar las posibilidades de inmunización para quienes no pueden acercarse a los centros de salud durante los días de semana. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Autovac ubicado en Jujuy 1351, donde la atención se extenderá de 9 a 14.