Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Tucumán vacunará contra la gripe este sábado en la Peatonal Muñecas a grupos de riesgo para ampliar la cobertura.
- El operativo funcionará de 9:30 a 12:30 y, en caso de lluvia, se trasladará al Autovac. También se aplicarán dosis del VSR y del calendario oficial.
- La campaña busca proteger a recién nacidos y adultos mayores ante el avance de enfermedades respiratorias y facilitar el acceso fuera de días hábiles.
El Ministerio de Salud Pública realizará mañana una nueva jornada de vacunación contra la gripe en el microcentro de la capital. El operativo se instalará en la Peatonal Muñecas, en la intersección con Mendoza, y estará abierto al público de 9.30 a 12.30.
La iniciativa, impulsada por la cartera sanitaria que conduce Luis Medina Ruiz, busca facilitar el acceso a las vacunas y ampliar las posibilidades de inmunización para quienes no pueden acercarse a los centros de salud durante los días de semana. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Autovac ubicado en Jujuy 1351, donde la atención se extenderá de 9 a 14.
Quiénes deben recibir la vacuna antigripal
La vacunación está destinada prioritariamente a los grupos considerados de riesgo. Entre ellos se encuentran las personas mayores de 65 años, las embarazadas, los niños de entre 6 y 24 meses y quienes presentan enfermedades de base.
Además, durante la jornada se podrá acceder a la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, indicada para embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación. Esta inmunización busca proteger a los recién nacidos frente a cuadros graves de enfermedades respiratorias, como la bronquiolitis.
El operativo también permitirá completar esquemas pendientes del Calendario Nacional de Vacunación.