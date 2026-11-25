Resumen para apurados
- El ministro de Salud de Tucumán instó hoy a reforzar la vacunación contra sarampión, Covid y gripe ante el avance de brotes internacionales y el alza regional de contagios.
- La advertencia surge por la pérdida del estatus libre de sarampión en EE.UU., casos en la región y el aumento de Covid, por lo que se exige revisar los esquemas atrasados.
- Con vacunas gratuitas en todos los nodos provinciales, las autoridades buscan blindar la salud pública e impedir el reingreso de virus eliminados ante el flujo de viajeros.
El Ministerio de Salud Pública de Tucumán instó a la población a completar los esquemas de vacunación contra el sarampión, el Covid y la gripe, ante la circulación de estos virus en distintos países y el incremento de algunos contagios en la región. El titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, pidió concurrir a los vacunatorios de la provincia y remarcó que hay dosis disponibles para prevenir estas enfermedades.
El funcionario realizó el llamado durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, junto al gobernador Osvaldo Jaldo, en la que analizó el escenario epidemiológico internacional, regional y nacional.
Alerta por la circulación del sarampión
Medina Ruiz advirtió sobre el aumento de casos de sarampión en Estados Unidos, Canadá y México, además de la aparición de contagios en Guatemala, Perú y Bolivia. También señaló que Estados Unidos perdió su condición de país libre de circulación endémica del virus.
“En el país no hay casos de sarampión, en Tucumán tampoco, pero uno tiene que estar alerta de lo que ocurre en el resto del mundo, porque pone en riesgo la situación epidemiológica de la provincia”, sostuvo.
En ese escenario, recordó que todas las personas nacidas después de 1965 deben acreditar dos dosis de la vacuna contra el sarampión. Quienes no cuenten con la certificación correspondiente deberán acercarse a un vacunatorio para completar el esquema.
“Lo que tenemos que hacer es vacunarnos, ir al vacunatorio, llevar a nuestros niños, a los adultos, todo aquel que nació después del año 65 tiene que tener dos dosis de vacuna contra el sarampión certificadas”, enfatizó.
El ministro también recomendó prestar atención a la aparición de síntomas en personas que regresaron de viajes al exterior, especialmente de países donde circula el virus. Entre las manifestaciones que mencionó se encuentran la fiebre alta, los dolores corporales y las erupciones en la piel.
Aumentaron los casos de Covid en la región
Por otra parte, el titular de Salud señaló que se detectó un incremento de casos de Covid en distintos puntos del país y de la región, con un repunte de contagios también en Tucumán.
El funcionario recordó que la inmunización requiere un refuerzo anual, especialmente para quienes recibieron su última dosis hace más de un año.
Hizo hincapié en la importancia de mantener la protección en los mayores de 65 años, las personas inmunocomprometidas, quienes reciben tratamientos de hemodiálisis y los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, antecedentes de neumonías recurrentes o parálisis cerebral.
También recordó que la vacuna está disponible para niños y embarazadas.
Vacunación antigripal sin restricciones de edad
En relación con la gripe, Medina Ruiz indicó que el virus continúa circulando en la provincia, aunque con una presencia menor en comparación con otros virus respiratorios. Precisó que actualmente se detectan casos de influenza B y explicó que quienes tuvieron gripe A durante los primeros meses del año pueden volver a contraer la enfermedad, debido a que se trata de una variante diferente.
El ministro destacó que Tucumán mantiene la vacunación antigripal sin restricciones de edad ni exigencias de enfermedades preexistentes para acceder a las dosis.
De todos modos, remarcó la importancia de la inmunización en los grupos con mayor riesgo de complicaciones, como los niños de entre seis y 24 meses, las embarazadas y las personas con enfermedades de base.
Dónde vacunarse en Tucumán
Medina Ruiz recordó que los nodos de vacunación funcionan de lunes a viernes en distintos puntos de la provincia. También mencionó la atención los sábados en la peatonal y, en caso de lluvia, en el Vacunatorio de la Familia.
“Tenemos vacunas disponibles, de buena calidad y dispuestas en todos nuestros nodos”, aseguró el ministro, quien insistió en la necesidad de completar los esquemas de inmunización para reducir el riesgo de circulación y propagación de enfermedades que actualmente afectan a otros países.
“Hay enfermedades que están circulando en el mundo que pueden llegar a la provincia y nosotros tenemos las vacunas disponibles”, remarcó.