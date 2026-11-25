El Ministerio de Salud Pública de Tucumán instó a la población a completar los esquemas de vacunación contra el sarampión, el Covid y la gripe, ante la circulación de estos virus en distintos países y el incremento de algunos contagios en la región. El titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, pidió concurrir a los vacunatorios de la provincia y remarcó que hay dosis disponibles para prevenir estas enfermedades.