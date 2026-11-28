Resumen para apurados
- El INTA celebrará este viernes sus 70 años de investigación y desarrollo agropecuario con un acto central en la Estación Experimental Agropecuaria de Famaillá, Tucumán.
- Creado en 1956, el organismo impulsó la innovación rural y fue clave para modernizar sectores productivos en Tucumán, como la caña de azúcar, los cítricos y las hortalizas.
- El aniversario busca revalidar el patrimonio científico y reafirmar el compromiso institucional con la sostenibilidad y modernización del sector agroindustrial del país.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cumple 70 años al servicio del desarrollo agropecuario argentino. El viernes 4 de diciembre, la institución conmemorará siete décadas de investigación, de innovación tecnológica y de extensión rural. En Tucumán, los festejos tendrán lugar en la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá.
Desde su creación en 1956, el organismo se consolidó como un actor estratégico para el desarrollo agropecuario, agroalimentario y agroindustrial del país, a través de la generación de conocimientos y de tecnologías, y de su transferencia al sector productivo.
A lo largo de estas siete décadas, su presencia territorial y su articulación con productores, con empresas, con universidades, con organismos públicos y con organizaciones de la sociedad civil contribuyeron al fortalecimiento de las economías regionales y al desarrollo de las comunidades rurales.
En Tucumán, a través de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá y de su red de agencias de extensión rural, el INTA acompañó la transformación y la modernización de actividades fundamentales para la economía provincial, como la producción de caña de azúcar, de cítricos, de granos, de frutilla, de hortalizas y de otros cultivos regionales.
Actividades
El acto conmemorativo se realizará en las instalaciones del INTA Famaillá y reunirá a autoridades, a productores, a representantes de instituciones y a miembros de la comunidad del INTA.
La jornada comenzará a las 9.30 con un desayuno de bienvenida. A las 10 se desarrollará el acto central y, a partir de las 11.30, habrá una muestra institucional alusiva a los 70 años del organismo. La celebración será una oportunidad para poner en valor el patrimonio científico, tecnológico y humano construido a lo largo de 70 años, para reconocer a quienes contribuyeron a esa trayectoria y para reafirmar el compromiso institucional con el desarrollo sostenible del sector agropecuario argentino.