La jornada comenzará a las 9.30 con un desayuno de bienvenida. A las 10 se desarrollará el acto central y, a partir de las 11.30, habrá una muestra institucional alusiva a los 70 años del organismo. La celebración será una oportunidad para poner en valor el patrimonio científico, tecnológico y humano construido a lo largo de 70 años, para reconocer a quienes contribuyeron a esa trayectoria y para reafirmar el compromiso institucional con el desarrollo sostenible del sector agropecuario argentino.