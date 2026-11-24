La industria argentina enfrenta un cierre de año con señales de preocupación en el mercado laboral. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 16,4% de las empresas manufactureras espera trabajar con menos personal durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027. En contraste, apenas el 5,6% proyecta incorporar trabajadores.