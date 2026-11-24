Resumen para apurados
- El Indec informó que el 16,4% de las industrias argentinas planea recortar personal entre noviembre y enero debido a la insuficiente demanda del mercado interno.
- La caída de pedidos afecta al sector: más de la mitad de las fábricas reportó demanda insuficiente y un 18,8% prevé disminuir las horas de trabajo operativas.
- La combinación de menos horas y ajustes de personal anticipa un verano complejo para el empleo y los salarios industriales, sin indicios de reactivación cercana.
La industria argentina enfrenta un cierre de año con señales de preocupación en el mercado laboral. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el 16,4% de las empresas manufactureras espera trabajar con menos personal durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027. En contraste, apenas el 5,6% proyecta incorporar trabajadores.
El relevamiento muestra que el 78% de las firmas consultadas pretende mantener su actual dotación de empleados. Sin embargo, las expectativas reflejan un escenario desfavorable para el empleo industrial: por cada empresa que espera contratar personal hay casi tres que anticipan una reducción de sus planteles.
Los datos corresponden a la Encuesta de Tendencia de Negocios de la industria manufacturera, que recoge las perspectivas de empresarios y directivos de todo el país.
Menos horas de trabajo en las fábricas: otra señal de alerta
La preocupación no se limita a la cantidad de trabajadores. El relevamiento del INDEC también consultó a las empresas sobre las horas de trabajo del personal afectado a la producción.
En este punto, el 18,8% de las industrias espera una disminución de las horas trabajadas entre noviembre y enero. Apenas el 5,7% anticipa un incremento, mientras que el 75,5% no prevé modificaciones.
El dato muestra que, incluso cuando las empresas no proyectan despidos, existe la posibilidad de una reducción de la actividad laboral. Menos horas de trabajo pueden traducirse en menores ingresos para los operarios, aun cuando conserven sus puestos.
Casi una de cada cuatro empresas espera producir menos
Las perspectivas sobre el nivel de actividad tampoco ofrecen señales de recuperación generalizada. El 24,1% de las empresas industriales proyecta una caída de su producción durante el próximo trimestre.
En sentido contrario, el 12,8% espera un incremento del volumen producido, mientras que el 63,1% calcula que mantendrá sus niveles actuales.
Estas expectativas se vinculan con las dificultades que atraviesa el sector para sostener sus ventas y conseguir nuevos pedidos.
La falta de demanda interna, el principal problema de la industria
La insuficiencia de pedidos del mercado interno aparece como el principal obstáculo para las fábricas. En octubre, el 49,9% de las empresas informó que la demanda de sus clientes se encontraba por debajo de los niveles considerados normales.
Las perspectivas para los próximos tres meses tampoco son alentadoras: el 28,3% de las firmas espera recibir menos pedidos del mercado interno y apenas el 12,5% confía en un incremento de los encargos.
Cuando el Indec consultó a los empresarios sobre las principales limitaciones para aumentar la producción, el 52,7% identificó a la «demanda interna insuficiente» como el problema central.
La proporción prácticamente no mostró cambios respecto de julio, cuando el 52,9% de los consultados había señalado el mismo obstáculo.
Con menos pedidos, expectativas de reducción de personal y una mayor cantidad de empresas que prevé recortar horas de trabajo, el panorama industrial para el verano de 2027 anticipa dificultades para el empleo y la recuperación de la actividad manufacturera.