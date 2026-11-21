Mes a mes, las exportaciones muestran mayor diversidad de productos provenientes de todas las provincias, lo que fortalece el posicionamiento de la agroindustria en todo el mundo. Al analizar los datos, se destacan productos de todas las regiones del país. Entre los productos con más de U$S 10 millones exportados, se destacan por el crecimiento del monto exportado el girasol (un 822%), las reses o medias reses de cordero congeladas (un 765%), los hilados de algodón (un 280%), la lana sucia (un 179%), los porotos negros (un 152%), el tabaco sin desvenar (un 97%), las semillas hortícolas (un 79%), el jugo de limón (un 63%), la miel (un 51%), los crustáceos congelados (un 49%), las mandarinas (un 48%), la cebada (un 39%), la carne bovina deshuesada congelada (un 38%), el aceite de maní (un 36%), la carne equina (un 36%) y el trigo (un 34%), entre otros.