Las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunicaron que, en los primeros nueve meses del año, 245 productos aumentaron los montos exportados respecto del mismo período de 2025. En conjunto, sumaron U$S 37.793 millones, el 87% del total exportado por la agroindustria en el período, y 87,1 millones de toneladas, el 91% del volumen total. Los datos surgen de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos procesadas por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.
Mes a mes, las exportaciones muestran mayor diversidad de productos provenientes de todas las provincias, lo que fortalece el posicionamiento de la agroindustria en todo el mundo. Al analizar los datos, se destacan productos de todas las regiones del país. Entre los productos con más de U$S 10 millones exportados, se destacan por el crecimiento del monto exportado el girasol (un 822%), las reses o medias reses de cordero congeladas (un 765%), los hilados de algodón (un 280%), la lana sucia (un 179%), los porotos negros (un 152%), el tabaco sin desvenar (un 97%), las semillas hortícolas (un 79%), el jugo de limón (un 63%), la miel (un 51%), los crustáceos congelados (un 49%), las mandarinas (un 48%), la cebada (un 39%), la carne bovina deshuesada congelada (un 38%), el aceite de maní (un 36%), la carne equina (un 36%) y el trigo (un 34%), entre otros.
Entre los productos con exportaciones menores a U$S 10 millones, se destacan por el crecimiento la yerba mate simplemente canchada (un 199%), otros frutos secos (un 186%), las preparaciones para salsas (un 169%), las frambuesas y moras congeladas (un 119%), las semillas de coriandro (un 111%), los grañones y la sémola de trigo (un 105%), la sidra (un 74%), el durazno (un 60%), la carne y los productos porcinos (un 53%), el aceite de jojoba (un 33%), el té verde (un 31%), los cereales de desayuno (un 23%) y el kiwi (un 9%), entre otros.