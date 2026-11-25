Las ventas en los supermercados cayeron por noveno mes consecutivo: qué pasó con los mayoristas y los shoppings
El consumo volvió a mostrar señales de debilidad en septiembre, según los datos del Indec. Mientras los supermercados registraron una nueva caída interanual, los autoservicios mayoristas lograron recuperarse y los centros comerciales tuvieron una leve mejora.
Resumen para apurados
- El Indec informó que las ventas en supermercados cayeron 3% interanual en septiembre en Argentina por la retracción del consumo, acumulando nueve meses de baja.
- El sector acumula una merma del 2,9% en el año sin mejoras desde diciembre, mientras los pagos con QR y transferencias aumentaron un 65,6% anual.
- En contraste, mayoristas y shoppings mostraron leves repuntes, perfilando un consumo fragmentado y cauteloso de cara a la recuperación económica.
Las ventas en los supermercados argentinos volvieron a retroceder en septiembre y acumularon nueve meses consecutivos de resultados negativos. Según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el indicador cayó 3% interanual a precios constantes, en un nuevo reflejo de la retracción del consumo.
La última variación positiva se había registrado en diciembre de 2025, cuando las ventas habían crecido 0,5%. Además, entre enero y septiembre de este año, el sector acumuló una baja del 2,9% respecto del mismo período de 2025.
La comparación mensual tampoco mostró resultados favorables. La serie desestacionalizada registró una caída del 0,9% frente a agosto, mientras que la tendencia-ciclo, que permite observar el comportamiento de fondo del indicador, retrocedió 0,4%.
A precios corrientes, en tanto, las operaciones alcanzaron los $2,45 billones, con un incremento del 25% interanual. La facturación promedio por metro cuadrado fue de $738.964, mientras que el ticket promedio llegó a $38.059, un 26,4% más que un año atrás. En total, se contabilizaron 64,5 millones de operaciones.
Qué productos aumentaron más y cómo pagaron los consumidores
Entre los rubros que registraron los mayores incrementos interanuales a precios corrientes se destacaron Carnes, con una suba del 37,3%; Verdulería y frutería, con el 33,2%; Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con el 28,6%, y Otros, con el 27,6%.
En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito se mantuvo al frente, con el 40,7% de las ventas. Le siguieron la tarjeta de débito, con el 24,2%; el efectivo, con el 17,6%, y otros mecanismos, entre ellos las transferencias y los pagos con QR, que representaron otro 17,6%.
Este último grupo fue el que experimentó el mayor crecimiento interanual, con un avance del 65,6%.
Al analizar las ventas por jurisdicción, las mayores subas a precios corrientes se registraron en Neuquén (37,5%), Río Negro (34%), La Pampa (32,1%), Santiago del Estero (31,2%) y Tierra del Fuego (28,6%).
Los mayoristas se recuperaron y los shoppings mostraron una leve mejora
A diferencia de los supermercados, los autoservicios mayoristas consiguieron revertir la tendencia negativa. En septiembre, sus ventas crecieron 1% interanual y cortaron una racha de siete meses consecutivos de caídas.
Se trató de la segunda variación positiva del año, después del incremento del 1,3% registrado en enero. Sin embargo, el balance de los primeros nueve meses todavía muestra una contracción del 2,5%.
En la comparación con agosto, la serie desestacionalizada retrocedió 0,5% y la tendencia-ciclo cayó 0,2%. A precios corrientes, las operaciones sumaron $371.934 millones, un 29,2% más que en septiembre de 2025. La venta promedio por metro cuadrado alcanzó los $398.798 y el ticket promedio se ubicó en $48.405, con un aumento interanual del 33,1%.
Los rubros con mayores incrementos fueron Verdulería y frutería (45,4%), Carnes (41,2%), Almacén (39,1%) y Lácteos (35,4%).
En este segmento, los otros medios de pago, como las transferencias y los códigos QR, concentraron la mayor proporción de las operaciones, con el 33,6%. Detrás quedaron las tarjetas de crédito (25,5%), el efectivo (25,1%) y las tarjetas de débito (15,8%).
Por su parte, los centros de compras tuvieron una mejora interanual del 0,3% en septiembre a precios constantes. Pese a este resultado, el acumulado de los primeros nueve meses del año continúa en terreno negativo, con una caída del 1,1%.
Frente a agosto, las ventas desestacionalizadas disminuyeron 0,8%, mientras que la tendencia-ciclo se mantuvo sin modificaciones.
A precios corrientes, los shoppings facturaron $582.214 millones, un 19,3% más que en igual mes del año anterior. La venta promedio por metro cuadrado fue de $558.364.
Entre los rubros con mejor desempeño sobresalieron Amoblamientos, decoración y textiles para el hogar, con un incremento del 43,4%; Ropa y accesorios deportivos, con el 34,5%, y Perfumería y farmacia, con el 33,6%.
En sentido contrario, Electrónicos, electrodomésticos y computación registró una caída del 6,8%, mientras que Diversión y esparcimiento retrocedió 1,9%.
Por regiones, la Patagonia encabezó las subas interanuales, con un crecimiento del 29,5% y ventas por $30.529 millones. Le siguieron la Ciudad de Buenos Aires, con $178.920 millones (+26%); Cuyo, con $41.318 millones (+22,2%); el Norte, con $29.684 millones (+16,2%); los 24 partidos del Gran Buenos Aires, con $182.837 millones (+15,5%), y la Región Pampeana, con $118.925 millones (+13,4%).