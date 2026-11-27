Posturas y reclamos

El presidente de la comisión de Salud Pública, Gabriel Yedlin, levantó la voz en ese sentido en los estudios de LG PLAY. Mencionó que la ludopatía es una adicción sin sustancia y que hay que verlo como un problema de salud mental. Recordó que la iniciativa se aprobó por unanimidad, pero que todavía no se reglamentó, y que algo similar ocurre con la ley de salud mental. “Cada vez que uno manda a preguntar dicen que están trabajando, que ya va a salir. De todas maneras se vienen haciendo cosas. Pero me parece que la ley ayuda a ordenar y genera instancias de coordinación interministeriales, ponen recursos humanos y presupuesto en la medida de lo posible”, desarrolló.