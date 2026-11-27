Resumen para apurados
- Legisladores de Tucumán exigen al Gobierno provincial reglamentar la ley contra la ludopatía, inactiva hace dos años, para frenar las apuestas en niños y jóvenes.
- La norma 9.828 fijaba un año para designar autoridades y crear una mesa interministerial, pero el plazo venció sin que el Ejecutivo definiera el esquema operativo provincial.
- La demora deja a la provincia sin herramientas institucionales ni presupuesto para abordar una adicción creciente, mientras el Congreso nacional ya sancionó su propia regulación.
El Congreso de la Nación sancionó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas en Línea, una norma solicitada por distintos sectores de la sociedad civil para combatir un flagelo que afecta a cada vez más niños y adolescentes. Tucumán, en tanto, cuenta hace dos años con una ley para la prevención y el abordaje del juego problemático (9.828). Sin embargo, la norma no puede ser aplicada plenamente por falta de reglamentación.
La ley tucumana cuenta con ocho artículos (el último de forma), fue sancionada el 21 de noviembre de 2024 y promulgada el 6 de diciembre de ese año. Con ella se prevé la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje del Juego Problemático y de la Ludopatía, dirigido a la población en general, y especialmente a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.
En su segundo artículo establece la creación de una mesa de trabajo interministerial, integrada por los ministerios de Salud Pública, Educación, Desarrollo Social y Seguridad, así como la Caja Popular de Ahorros. Entre las funciones que se le asigna a esta comisión son: establecer los objetivos, metas y acciones del programa; desarrollar campañas de concientización y sensibilización sobre la ludopatía, con una orientación especial en adolescentes y jóvenes; generar herramientas para capacitar y concientizar a la comunidad; y promover acciones en el ámbito educativo, entre otros.
La ley delega al Poder Ejecutivo la facultad de determinar la autoridad de aplicación, y establece un plazo no mayor a un año desde su promulgación para su implementación. Esto último, sin embargo, no se cumple, lo cual generó reclamos formales y declarativos de distintos arcos opositores.
Posturas y reclamos
El presidente de la comisión de Salud Pública, Gabriel Yedlin, levantó la voz en ese sentido en los estudios de LG PLAY. Mencionó que la ludopatía es una adicción sin sustancia y que hay que verlo como un problema de salud mental. Recordó que la iniciativa se aprobó por unanimidad, pero que todavía no se reglamentó, y que algo similar ocurre con la ley de salud mental. “Cada vez que uno manda a preguntar dicen que están trabajando, que ya va a salir. De todas maneras se vienen haciendo cosas. Pero me parece que la ley ayuda a ordenar y genera instancias de coordinación interministeriales, ponen recursos humanos y presupuesto en la medida de lo posible”, desarrolló.
Mediante proyectos de resolución, los legisladores opositores Walter Berarducci y Silvia Elías de Pérez exhortaron al Ejecutivo a que reglamente la Ley 9.828 para su plena aplicación en Tucumán. “Sin embargo, la ausencia de reglamentación impide que muchas de estas herramientas puedan ponerse efectivamente en funcionamiento. Mientras no se determine la autoridad de aplicación ni se establezcan los mecanismos operativos previstos por la propia ley, la Provincia carece de un esquema institucional que permita ejecutar de manera coordinada las acciones de prevención y abordaje contempladas”, criticó el parlamentario que recientemente se sumó a La Libertad Avanza (LLA).
La legisladora radical, en tanto, reclamó que se apliquen políticas públicas contra esta problemática y que se reglamente la norma. “La plena operatividad requiere de la correspondiente reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Provincial. La propia ley dispone que la autoridad de aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo y establece un plazo para su implementación, por lo que su reglamentación resulta indispensable para asignar responsabilidades, definir mecanismos de actuación y poner en funcionamiento las herramientas de prevención y abordaje previstas”, insistió.
La problemática de la ludopatía en Tucumán es un tema del que la Legislatura se hace eco, ya que por mesa de entradas hay otras iniciativas que presentaron distintos legisladores para combatirlas. Ricardo Bussi, Alfredo Toscano y Raquel Nievas presentaron propuestas en esa dirección. Claudio Viña, por otra parte, había solicitado mediante un proyecto de resolución que los senadores aborden el tema, lo que finalmente sucedió este jueves.