Ley para prevenir la ludopatía: con publicaciones de LA GACETA, Beatriz Ávila fundamentó su voto en el Senado
Resumen para apurados
- El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía para regular las apuestas online y proteger a los menores de edad.
- La norma, apoyada por la senadora Beatriz Ávila, restringe la publicidad de apuestas, veta patrocinios deportivos y exige verificación biométrica en plataformas.
- Tras su sanción definitiva, la ley espera la promulgación del presidente Javier Milei y el Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentar su implementación.
El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, con 72 votos afirmativos, la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea. El proyecto, que contaba con media sanción de Diputados desde noviembre de 2024 y estaba a pocos días de perder estado parlamentario, fue sancionado sin modificaciones.
La senadora por Tucumán, Beatriz Ávila, resaltó que el tema es un pedido a gritos de la sociedad. "Una apuesta puede empezar de manera inocente por un partido, un chico toma un celular y después quiere seguir jugando para recuperar -dijo- con plata de los padres, de personas mayores. Lo que empieza como una curiosidad, un juego termina de manera grave no solo para la persona, que no puede salir de esa adicción, sino también para las familias y en las escuelas", advirtió.
La iniciativa establece restricciones a la publicidad de las apuestas online, prohíbe que las casas de juego patrocinen equipos deportivos y limita la promoción de estas plataformas a través de influencers y figuras públicas. Además, obliga a los sitios web y aplicaciones a implementar mecanismos de verificación biométrica para impedir el ingreso de menores de edad.
"Traigo aquí, algunos testimonios de casos que ha publicado el diario LA GACETA, era un joven que le saca dinero a su familia y el chico estaba en un centro de rehabilitación. Se conectaba desde ahí con el celular y seguía jugando. Perderlo todo, incluso uno mismo, historias de luchas contra la adicción, acá se habla de una pareja; el marido la convirtió en adicta al juego a la esposa", remarcó la senadora mientras mostraba las publicaciones periodísticas de LA GACETA.
"El Mundial fue una puerta de entrada a las apuestas", fue otro de los títulos que leyó y mostró Ávila durante su discurso.
Tras la aprobación en el Congreso, la norma deberá ser promulgada por el presidente Javier Milei y publicada en el Boletín Oficial para entrar en vigencia. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 120 días para reglamentar su aplicación.
En LG Play mirá el discurso completo de la senadora tucumana, mientras se realizaba la sesión del Senado.