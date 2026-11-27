La senadora por Tucumán, Beatriz Ávila, resaltó que el tema es un pedido a gritos de la sociedad. "Una apuesta puede empezar de manera inocente por un partido, un chico toma un celular y después quiere seguir jugando para recuperar -dijo- con plata de los padres, de personas mayores. Lo que empieza como una curiosidad, un juego termina de manera grave no solo para la persona, que no puede salir de esa adicción, sino también para las familias y en las escuelas", advirtió.