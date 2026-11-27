Resumen para apurados
- El Senado argentino aprobó la reforma electoral del oficialismo en el cierre de sesiones para suspender las PASO e implementar cambios estructurales de votación.
- Con 43 votos a favor y tras meses de negociación con bloques dialoguistas, la norma también incorpora Ficha Limpia, cambios en la Boleta Única y afiliación digital.
- La iniciativa deja la selección de candidaturas en manos de los partidos y redefine el cronograma electoral nacional, a la espera de su tratamiento en Diputados.
En la última sesión del período ordinario, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de Reforma Electoral impulsado por el oficialismo, para modificar de manera estructural el sistema de votación y suspender las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para próximo año. La aprobación en general del proyecto se alcanzó con 43 votos afirmativos, 29 negativos y ninguna abstención, consolidando una mayoría construida entre el oficialismo y distintos bloques de la oposición dialoguista.
El respaldo a la iniciativa reunió a los 21 senadores de La Libertad Avanza (LLA) junto con 10 legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), tres del PRO, dos de Provincias Unidas, dos del Movimiento por Misiones y dos de Moveré Santa Cruz. A esa base se sumaron los votos individuales de la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi. En la vereda opuesta, el rechazo quedó concentrado en los 22 integrantes del bloque Justicialista, los tres de Convicción Federal, los dos del Frente Cívico de Santiago del Estero, el puntano Fernando Salino (Justicia Social Federal). Los votos de los tres representantes tucumanos en el recinto -Sandra Mendoza, Juan Manzur y Beatriz Ávila- se ubicaron entre los rechazos que recibió el proyecto.
En relación a su voto, Ávila calificó que la reforma para suspender las PASO resulta “imprudente” y sostuvo que “las reglas electorales deben respetarse”. “Las PASO funcionaron como un buen sistema para que los partidos políticos ordenen sus candidaturas y que la sociedad participe sin limitaciones. Esta medida responde a un interés de coyuntura de una fuerza política y eso no es bueno para la democracia”, remarcó la representante del monobloque Independencia.
La sanción fue el resultado de una negociación política sostenida durante más de seis meses desde el ingreso del expediente al palacio legislativo. En ese entramado resultó clave la articulación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores aliados, así como las gestiones parlamentarias encabezadas por la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Durante el debate en recinto, el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, detalló que la norma se organizó en disposiciones permanentes, medidas transitorias para los comicios de 2027 y cláusulas finales. Dentro del Capítulo I, compuesto por 16 artículos de carácter permanente, se incorpora la afiliación digital a los partidos políticos —que coexistirá con el mecanismo tradicional— y se crea el régimen de Ficha Limpia, mediante el cual se impide postularse a cargos electivos a personas con condenas por delitos dolosos confirmados en segunda instancia, acompañando la medida con un registro público para agilizar el control de inhabilitaciones.
La reforma también introduce cambios sustanciales en la Boleta Única de Papel (BUP), que incluirá todas las categorías en disputa y sumará un casillero específico para optar por la lista completa. Asimismo, reduce del 5% al 2,5% el tiempo total destinado a la publicidad electoral gratuita en servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción, derogando la veda electoral para permitir la apertura de comercios en las horas previas a los comicios.
En la votación en particular se registraron ajustes puntuales sobre el articulado. Sobre el artículo 10, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, propuso incorporar explícitamente el carácter “obligatorio” del debate presidencial únicamente en caso de segunda vuelta, exigir su transmisión por televisión abierta y sancionar con la prohibición de pausa publicitaria al candidato que se ausente, moción que fue aceptada y aprobada con el mismo marcador de la votación general. En tanto, el artículo 13, que redefine la designación de los parlamentarios del Mercosur por acuerdo entre los legisladores nacionales respetando la proporcionalidad de cada cámara, cosechó un amplio respaldo de 70 votos afirmativos contra dos negativos.
En relación a la suspensión de las PASO nacionales, lo que deja la selección de candidatos en manos de las cartas orgánicas de cada fuerza política. Esta modificación reordena todo el cronograma electoral, elimina el cierre de listas en junio y establece que, una vez oficializadas las nóminas, se realizará el sorteo para determinar la ubicación de cada agrupación en la BUP.
En debate
Patricia Bullrich apeló a su propia experiencia en la interna presidencial frente a Horacio Rodríguez Larreta para cuestionar el diseño de las primarias simultáneas y obligatorias, al sostener que transformaron un sistema de dos vueltas en uno de tres y generaron fracturas internas mientras otros espacios competían sin desgaste.
Del lado del rechazo, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó la iniciativa como “una mentira y una improvisación más del Gobierno de Milei” y denunció supuestas desprolijidades en el trámite legislativo, al recordar que el texto original superaba los 70 artículos, luego se redujo a 40 y finalmente quedó en 18 con agregados de último momento para asegurar el quórum. Además, atribuyó la suspensión de las PASO a una maniobra política destinada a evitar una eventual competencia interna entre Bullrich y Javier Milei.