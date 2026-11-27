El respaldo a la iniciativa reunió a los 21 senadores de La Libertad Avanza (LLA) junto con 10 legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR), tres del PRO, dos de Provincias Unidas, dos del Movimiento por Misiones y dos de Moveré Santa Cruz. A esa base se sumaron los votos individuales de la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi. En la vereda opuesta, el rechazo quedó concentrado en los 22 integrantes del bloque Justicialista, los tres de Convicción Federal, los dos del Frente Cívico de Santiago del Estero, el puntano Fernando Salino (Justicia Social Federal). Los votos de los tres representantes tucumanos en el recinto -Sandra Mendoza, Juan Manzur y Beatriz Ávila- se ubicaron entre los rechazos que recibió el proyecto.