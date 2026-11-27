El Senado de la Nación sancionó este jueves la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas en Línea, una iniciativa que establece restricciones a la publicidad de juegos de azar, prohíbe los patrocinios de empresas de apuestas en equipos deportivos y busca reforzar los mecanismos de protección para menores de edad.