Resumen para apurados
- El Senado sancionó este jueves en Buenos Aires la Ley de Ludopatía para regular las apuestas online y proteger a los menores, tras lograr 72 votos afirmativos unánimes.
- La norma, aprobada tras meses de trabas parlamentarias, prohíbe publicidades, sponsoreo a clubes e impone verificación biométrica obligatoria mediante el Renaper.
- El Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentar la ley, que castiga con hasta 8 años de prisión el juego ilegal y redefine el negocio de las apuestas digitales en el país.
El Senado de la Nación sancionó este jueves la Ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas en Línea, una iniciativa que establece restricciones a la publicidad de juegos de azar, prohíbe los patrocinios de empresas de apuestas en equipos deportivos y busca reforzar los mecanismos de protección para menores de edad.
El proyecto obtuvo 72 votos afirmativos, con la totalidad de los integrantes de la Cámara presentes, luego de una extensa jornada parlamentaria en la que también se aprobó la reforma electoral. Ahora, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo de 120 días.
La iniciativa estuvo cerca de perder estado parlamentario y permaneció durante meses sin avanzar en el Senado, en medio de presiones y diferencias entre distintos sectores. Sin embargo, tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, finalmente fue aprobada este jueves por la noche.
Qué establece la nueva ley de ludopatía y apuestas online
La nueva normativa busca establecer un marco regulatorio para las plataformas de apuestas online en Argentina, con medidas orientadas a limitar la publicidad, impedir el acceso de menores y fortalecer los mecanismos de prevención de la ludopatía.
Entre sus principales disposiciones, la ley prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, podcasts, cartelería y eventos culturales. También restringe la promoción a través de influencers, figuras públicas y famosos, además de eliminar los bonos de bienvenida.
En el ámbito deportivo, la normativa impide que las empresas de apuestas online patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Asimismo, establece restricciones para integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a personas que tengan vínculos directos o indirectos con compañías del sector.
Otro de los puntos centrales es la protección de menores de 18 años. Las plataformas deberán implementar mecanismos de verificación de identidad y edad mediante sistemas biométricos vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto durante el registro como al iniciar sesión. La exigencia también alcanza a las billeteras virtuales.
Autoexclusión, medios de pago y controles a las plataformas
La ley crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), una herramienta que permitirá a los usuarios solicitar voluntariamente el bloqueo de su acceso a las plataformas de apuestas.
Además, los operadores deberán ofrecer mecanismos de autoevaluación, mostrar el historial de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones.
En cuanto a los medios de pago, la normativa habilita las operaciones a través de tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. En cambio, prohíbe el uso de tarjetas de crédito y de cuentas vinculadas a la Anses para realizar apuestas.
La ley también fija requisitos para obtener licencias de operación y contempla restricciones para personas con determinadas deudas con el Estado, incumplimientos de obligaciones alimentarias, antecedentes vinculados con fraude, lavado de dinero o juego clandestino, así como vínculos con funcionarios de organismos reguladores o actividades deportivas.
Qué sanciones prevé la ley contra las apuestas ilegales
La normativa contempla multas para quienes incumplan las disposiciones y establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes operen plataformas de apuestas sin autorización. Las sanciones podrán agravarse cuando haya menores de edad involucrados.
El texto también incorpora medidas de prevención y educación. Entre ellas, contempla campañas de concientización y actividades en las escuelas relacionadas con las apuestas online, la ludopatía y la educación financiera.
Qué dijeron los senadores durante el debate
Durante la discusión parlamentaria, la senadora justicialista por Catamarca, Lucía Corpacci, destacó el alcance del proyecto y el trabajo realizado durante su tratamiento en la Cámara de Diputados.
“Me parece que esta es la ley más completa de todas las que presentamos. Hay que reconocerle a la Cámara de Diputados que trabajó en una forma muy integral, porque fueron cinco las comisiones que lo trataron”, expresó.
Por su parte, el senador justicialista por La Pampa, Daniel Bensusán, respaldó la iniciativa y sostuvo que las familias necesitan respuestas frente al avance de las apuestas online.
“Las familias no pueden seguir esperando”, afirmó, y remarcó la necesidad de identificar las señales de alarma y de impulsar políticas federales con recursos y coordinación entre los Estados nacional y provinciales.
La sanción de la ley se produjo después de que la Iglesia Católica reclamara un tratamiento urgente del proyecto, ante el riesgo de que perdiera estado parlamentario.