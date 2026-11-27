Resumen para apurados
- La Iglesia argentina celebró hoy la sanción unánime de la Ley de Ludopatía en el Congreso, al considerarla un triunfo colectivo para cuidar la salud integral de la sociedad.
- La norma se aprobó tras reclamos de familias, escuelas y entidades sociales, logrando un consenso transversal entre legisladores frente al avance de las apuestas problemáticas.
- El Episcopado advirtió que la tarea preventiva debe continuar en todos los ámbitos comunitarios para evitar que los jóvenes queden vulnerables ante el juego de apuestas.
La Comisión Episcopal de Pastoral Social manifestó su satisfacción por la sanción unánime de la Ley de Prevención de la Ludopatía y calificó la medida como "un triunfo colectivo de toda la sociedad argentina".
A través de un comunicado, el organismo eclesiástico resaltó el compromiso de las familias, las escuelas, las organizaciones sociales y los legisladores que impulsaron la iniciativa.
"Recibimos con profunda gratitud la sanción de la ley destinada a prevenir y abordar la ludopatía", expresaron desde la Comisión, que subrayó que el avance legislativo fue posible gracias al trabajo de distintos sectores que lograron visibilizar "una herida que no dejaba de crecer".
En ese sentido, agradecieron especialmente a los legisladores nacionales por haber podido "trascender sus diferencias" y atender una problemática que definieron como un reclamo urgente de la sociedad. Además, sostuvieron que el acuerdo demuestra que, cuando el diálogo se orienta a proteger la vida y la salud integral, las instituciones pueden ofrecer respuestas concretas a las necesidades de la población.
El documento también vinculó la sanción de la ley con el mensaje del papa León XIV en su encíclica Magnifica Humanitas. En particular, recordó el planteo de que "ningún interés económico puede prevalecer sobre el desarrollo integral de la persona, ni justificar aquello que hiere la libertad interior del ser humano".
Asimismo, evocaron las palabras que, según señalaron, el Santo Padre dejó durante su paso por la Argentina, cuando convocó a "tejer redes de cuidado y fraternidad para que ningún joven quede a merced de los mercaderes de la ilusión fácil".
Por último, la Comisión Episcopal celebró el avance legislativo, aunque advirtió que la tarea de prevención debe continuar en los distintos ámbitos de la sociedad. "Sigamos trabajando juntos por una cultura del encuentro, del esfuerzo compartido y del cuidado mutuo", concluyeron.