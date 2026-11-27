En ese sentido, agradecieron especialmente a los legisladores nacionales por haber podido "trascender sus diferencias" y atender una problemática que definieron como un reclamo urgente de la sociedad. Además, sostuvieron que el acuerdo demuestra que, cuando el diálogo se orienta a proteger la vida y la salud integral, las instituciones pueden ofrecer respuestas concretas a las necesidades de la población.