El Senado aprobó la ley de Ludopatía: qué cambios establece para las apuestas online
La Libertad Avanza y el PJ acordaron tratar primero el proyecto que ya tiene media sanción de Diputados, en medio de un fuerte reclamo de la Iglesia. La iniciativa prohíbe la publicidad de apuestas, establece controles de identidad y edad y limita los medios de pago.
Resumen para apurados
- El Senado aprobó este jueves la ley de prevención de la ludopatía para regular apuestas online y proteger a menores, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo.
- El proyecto avanzó por reclamo de la Iglesia ante la pérdida de estado parlamentario, e impone controles biométricos con Renaper y veta la publicidad e intermediación de influencers.
- La norma busca frenar la adicción en jóvenes y crea un registro de autoexclusión, mientras el oficialismo proyecta otorgar al Enacom la potestad de bloquear sitios web irregulares.
El Senado aprobó este jueves la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, después de que La Libertad Avanza y el peronismo acordaran avanzar con el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El tratamiento se produjo en medio de la presión de la Iglesia, que reclamó a los legisladores sancionar la iniciativa antes de que pierda estado parlamentario.
La discusión se desarrolló durante la megasesión de este jueves 26 de noviembre, luego de que la Cámara alta aprobara la suspensión de las PASO para 2027. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, aceptó que se tratara primero el texto reclamado por la Iglesia y que, posteriormente, se avanzara con una propuesta complementaria impulsada por el oficialismo.
Qué cambios establece la ley de Ludopatía para las apuestas online
El proyecto aprobado por Diputados contempla una serie de restricciones a la publicidad y promoción de los juegos de azar y las apuestas deportivas. Entre sus principales disposiciones establece:
- Prohibición de publicidad: impide difundir anuncios de apuestas en televisión, radio, redes sociales, podcasts, cartelería y eventos culturales.
- Restricciones a influencers: prohíbe la promoción de plataformas de apuestas mediante figuras públicas e influencers.
- Patrocinios deportivos: impide que las empresas del sector patrocinen equipos, deportistas, estadios y competencias.
- Eliminación de bonos: prohíbe los incentivos y bonos de bienvenida que ofrecen las plataformas para captar usuarios.
- Control de identidad: obliga a verificar la identidad y la edad de los apostadores mediante sistemas biométricos vinculados al Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La iniciativa también alcanza a las billeteras virtuales, que deberán incorporar mecanismos de validación para impedir que los menores de edad accedan a las plataformas de apuestas.
Cómo funcionará el registro de autoexclusión para apostadores
Otro de los puntos centrales es la creación del Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), una herramienta que permitirá a las personas bloquear voluntariamente su acceso a los sitios de apuestas.
Además, las plataformas deberán incorporar mecanismos de prevención, como herramientas de autoevaluación, registros del historial de juego, alertas sobre el tiempo acumulado y límites para la duración de las sesiones.
En cuanto a los medios de pago, el proyecto restringe las operaciones a tarjetas de débito y billeteras electrónicas, sujetas a límites diarios. También excluye las tarjetas de crédito y las cuentas vinculadas a la Anses.
El reclamo de la Iglesia para aprobar la ley de Ludopatía
La presión de la Iglesia fue uno de los factores que atravesó las negociaciones parlamentarias. Este martes, representantes de la Comisión Episcopal de Pastoral Social se reunieron con senadores de distintos espacios políticos para reclamar la aprobación de la iniciativa.
Las autoridades eclesiásticas mantuvieron un encuentro con Patricia Bullrich y también visitaron los despachos de la senadora radical Carolina Losada y del justicialista Wado de Pedro. En las reuniones estuvieron acompañadas por especialistas del área de salud.
Durante el debate, la senadora justicialista por Catamarca, Lucía Corpacci, destacó el trabajo realizado en Diputados y consideró que el texto contempla distintos aspectos de la problemática.
Por su parte, el senador peronista Daniel Bensusán, representante de La Pampa, reclamó una respuesta legislativa urgente. "Las familias no pueden seguir esperando", sostuvo, al tiempo que pidió una política federal coordinada y con los recursos necesarios.
Qué cambios quiere introducir el Gobierno en la regulación de las apuestas
En paralelo con el tratamiento del proyecto con media sanción, el oficialismo impulsó una iniciativa complementaria que incorpora modificaciones pretendidas por la Casa Rosada.
Entre los cambios propuestos figura otorgarle al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) facultades para bloquear por vía administrativa los sitios de apuestas que operen de manera irregular.
La propuesta también busca reforzar los mecanismos de protección de menores de edad. De esta manera, el Gobierno pretende sumar herramientas de control y fiscalización al esquema de restricciones que ya fue aprobado por Diputados.
La discusión se produjo cuando el proyecto original estaba cerca de perder estado parlamentario, una situación que aceleró las gestiones entre los bloques y los reclamos de las organizaciones que impulsan una regulación nacional de las apuestas online.