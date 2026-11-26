El Senado aprobó este jueves la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, después de que La Libertad Avanza y el peronismo acordaran avanzar con el proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. El tratamiento se produjo en medio de la presión de la Iglesia, que reclamó a los legisladores sancionar la iniciativa antes de que pierda estado parlamentario.