Ante ese detalle, requisaron el compartimiento donde normalmente hay una cama para que duerma el conductor. Debajo del colchón encontraron 23 panes de cocaína que arrojaron un peso de 26 kilos. El valor de esa cantidad de sustancia, en la frontera, es de U$S65.000, mientras que en nuestra provincia asciende a unos U$S130.000, según la estimación de los expertos.