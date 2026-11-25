Resumen para apurados
- La policía tucumana detuvo ayer a un camionero que transportaba 26 kilos de cocaína hacia Lules para su comercialización ilegal tras un control vial del Operativo Lapacho.
- La droga estaba oculta bajo un colchón en la cabina. El decomiso se suma a recientes operativos que acumulan 37 kilos de cocaína incautados en menos de 96 horas en la región.
- El caso refuerza la hipótesis de que el interior tucumano funciona como centro de acopio narco, lo que impulsa reclamos oficiales para reforzar radares y controles federales.
Un camionero fue detenido por transportar 26 kilos de cocaína en la cabina del vehículo que conducía. El destino de la droga, según indicaron fuentes policiales, habría sido la ciudad de Lules. Con este procedimiento, se robustece la teoría de que el interior de la provincia continúa siendo el lugar elegido para acopiar estupefacientes.
Ayer por la mañana, efectivos que forman parte del Operativo Lapacho interceptaron un camión que venía desde el norte. Mientras entrevistaban al conductor, los uniformados observaron que, en un rápido movimiento, corrió la cortina que separaba los compartimientos de la cabina. El vehículo no llevaba carga alguna.
Ante ese detalle, requisaron el compartimiento donde normalmente hay una cama para que duerma el conductor. Debajo del colchón encontraron 23 panes de cocaína que arrojaron un peso de 26 kilos. El valor de esa cantidad de sustancia, en la frontera, es de U$S65.000, mientras que en nuestra provincia asciende a unos U$S130.000, según la estimación de los expertos.
Sospechas
El conductor fue identificado como Julio Guillermo Lichieri, de 56 años, domiciliado en Lules. Según indicaron fuentes judiciales, el destino del camión habría sido esa ciudad o Famaillá, localidad de la que es oriundo el titular del vehículo.
Este es el tercer decomiso de una importante cantidad de droga que habría tenido como destino final una localidad del interior de la provincia. En junio, en la ruta nacional 157, gendarmes detuvieron una camioneta en la que se ocultaban 470 kilos de cocaína que, según la investigación, eran trasladados hacia una propiedad ubicada en Atahona.
Hace menos de un mes, en Tafí del Valle, gendarmes interceptaron una camioneta que transportaba 48 kilos de la misma sustancia. El destino final de esa mercadería, según la investigación, era una propiedad en Bella Vista.
Otros procedimientos
Este secuestro se concretó días después de que personal de Gendarmería Nacional realizara otro operativo en el puesto de control de Molle Yaco. El conductor del vehículo les confirmó que había partido desde la localidad salteña de Tartagal y que su destino era Comodoro Rivadavia.
A los uniformados les llamaron la atención algunos de los detalles que brindó la pareja que viajaba en el rodado y que ya había recorrido más de 500 de los 3.000 kilómetros que separaban el punto de partida de su destino. Entonces, decidieron revisar el interior del vehículo.
Al inspeccionar el motor, descubrieron que había ciertas anomalías en la zona del torpedo. Con autorización judicial, requisaron esa parte del vehículo y encontraron 11 kilos de cocaína distribuidos en 24 bolsas de plástico de color verde. Ambos quedaron detenidos por el presunto delito de transporte de estupefacientes.
El sábado también se produjo un hecho que movilizó a las autoridades. Una mujer oriunda de Salta, que viajaba en un micro que transportaba trabajadores golondrinas, falleció mientras personal de Gendarmería realizaba un control en el puesto de Huacra.
Los gendarmes informaron que el deceso de la mujer se produjo de manera repentina y, al notar que tenía el vientre hinchado, comunicaron lo sucedido a las autoridades judiciales. El fiscal Carlos Sale ordenó que se le realizara una autopsia para confirmar o descartar la presencia de cápsulas con estupefacientes en el interior de su cuerpo.
El estudio forense reveló que no llevaba estupefacientes, pero que padecía un cáncer de útero en estado avanzado. Los especialistas señalaron que esa enfermedad podría haber sido la causa de su muerte.
En Salta
El secuestro más importante se registró en la localidad salteña de Chicoana, donde la Policía de esa provincia interceptó dos camionetas que transportaban 487 kilos de marihuana y 21 kilos de cocaína.
Los uniformados alertaron a las autoridades sobre el paso de dos camionetas que circulaban a gran velocidad por la ruta provincial 61 y que se habrían dirigido hacia una localidad conocida como Las Moras. La Policía montó un operativo cerrojo y logró interceptar los vehículos. La droga era transportada en los asientos traseros de las camionetas.
Si bien no trascendieron mayores detalles del operativo, todo parece indicar que los detenidos trasladaban los estupefacientes hacia un centro de acopio, desde donde serían distribuidos a otros puntos, posiblemente a través de la llamada “Ruta de los Valles”.