Tenía miedo de pasar por el escáner y terminó confesando que transportaba cocaína en su cuerpo
Una joven de nacionalidad boliviana fue interceptada cuando intentaba abordar un vuelo desde Salta hacia Buenos Aires. Llevaba 103 cápsulas con casi 1,2 kilos de droga, algunas escondidas en su ropa interior y otras que había ingerido. La Justicia Federal le dictó la prisión preventiva.
Resumen para apurados
- La PSA detuvo el sábado en el aeropuerto de Salta a una mujer que confesó llevar 1,1 kilos de cocaína en su cuerpo y ropa por temor al escáner.
- La acusada ingresó desde Bolivia por Salvador Mazza hacia la capital salteña para volar a Ezeiza; llevaba 103 cápsulas repartidas entre su corpiño y su tracto digestivo.
- La Justicia Federal dictó su prisión preventiva por transporte de estupefacientes y peritará su teléfono para investigar la red de contrabando transfronterizo.
El operativo comenzó el sábado por la noche en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Salta. Una mujer de 23 años se preparaba para abordar un vuelo de JetSmart con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, cuando llamó la atención del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La pasajera, que llevaba una mochila, se mostraba nerviosa mientras aguardaba en el sector de preembarque. Cuando los efectivos la consultaron, manifestó que tenía miedo de pasar por el escáner corporal y aseguró que se encontraba enferma, con dolores estomacales.
Ante las preguntas de los uniformados, terminó reconociendo que transportaba cápsulas de cocaína escondidas en su corpiño. La situación motivó una requisa con autorización judicial, durante la cual los agentes encontraron parte de los estupefacientes ocultos en esa prenda.
Sin embargo, el procedimiento no había terminado. En un primer momento, la joven aseguró que no llevaba más droga, pero después admitió que también había ingerido otras cápsulas.
Frente a esa situación, las autoridades activaron el protocolo sanitario para evitar riesgos para su salud. La evacuación de los envoltorios se realizó tanto en el aeropuerto como en el hospital Papa Francisco, adonde fue trasladada para recibir atención médica.
El resultado del procedimiento fue el secuestro de 103 cápsulas que contenían un total de 1,189 kilos de cocaína. Además, los efectivos incautaron el teléfono celular de la mujer, una cédula de identidad chilena a su nombre y un pasaje de colectivo correspondiente al trayecto entre Santa Cruz de la Sierra y Yacuiba, en Bolivia.
El recorrido desde Bolivia y la detención
La investigación permitió reconstruir el recorrido que había realizado la joven antes de llegar al aeropuerto salteño. Según expuso la fiscal federal subrogante Paula Gallo, del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Salta, la mujer había ingresado a la Argentina durante la mañana del sábado por el paso fronterizo habilitado en Salvador Mazza, en el límite con Bolivia.
Desde allí habría tomado un colectivo hacia la ciudad de Salta, donde tenía previsto abordar el vuelo nocturno hacia Ezeiza. El traslado de la droga y las circunstancias del viaje quedaron bajo investigación.
Con las primeras pruebas reunidas, la fiscalía avanzó con la imputación por el delito de transporte de estupefacientes. Durante la audiencia de formalización, Gallo solicitó también autorización para realizar peritajes sobre la cocaína y los demás elementos secuestrados.
La representante del Ministerio Público Fiscal pidió, además, que la acusada permaneciera detenida con prisión preventiva. Entre los argumentos mencionó la falta de arraigo de la joven, quien manifestó ser oriunda de Bolivia y no tener familiares en la Argentina.
La fiscal advirtió sobre posibles riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. También hizo hincapié en la gravedad del hecho y en la logística utilizada para trasladar la droga a través de la frontera y luego hacia Buenos Aires.
Durante la audiencia, la mujer se abstuvo de declarar y su defensa no presentó objeciones a los planteos de la fiscalía.
Finalmente, el juez federal de Garantías N.º 2 de Salta, Diego Anzorreguy, declaró legal la detención, tuvo por formalizada la investigación penal y ordenó la prisión preventiva de la imputada.