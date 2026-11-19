El operativo comenzó el sábado por la noche en el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Salta. Una mujer de 23 años se preparaba para abordar un vuelo de JetSmart con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, cuando llamó la atención del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).