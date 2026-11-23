Golpes de realidad

En Boca vivió en la pensión, fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y se entrenó con la Primera. La oportunidad, de todos modos, no aparecía. Por eso le pidió a Mariano Herrón, su técnico en la Reserva, salir a buscar minutos. San Lorenzo lo presentó a sus futuros compañeros, pero una modificación en la conducción del fútbol azulgrana derrumbó la operación: los nuevos responsables lo querían con el pase completo y Boca no cedió. Algo similar ocurrió con una oferta de Grecia.