Resumen para apurados
- Tomás Bustos marcó un gol clave para San Martín de Tucumán en el triunfo 2-1 ante Atlético en La Ciudadela, liderando la zona B del clásico liguista como hincha del club.
- Formado en el club, el volante pasó por las inferiores de Boca, Banfield, el rival Atlético y Colombia, antes de retornar hace tres meses bajo la guía del DT Edgardo Di Risio.
- Tras afianzarse como titular en la Liga, Bustos apunta a sumarse a la pretemporada del primer equipo y cumplir su anhelo de debutar profesionalmente bajo la conducción de Orfila.
Algunos goles se gritan con la garganta; otros, con toda una vida encima. El que Tomás Bustos le marcó a Atlético en el clásico de la Liga Tucumana pertenece al segundo grupo. En La Ciudadela, con la camiseta del club en el que aprendió a jugar y frente al rival del que formó parte la temporada pasada, el volante de 22 años abrió el 2-1 que puso al “Santo” en lo más alto de la zona B.
“El clásico lo viví de una manera muy particular. Por suerte se me dio el gol y estuve muy contento por mi familia. Pasé por ahí, pero nada quita que yo dé todo por San Martín, del cual soy hincha”, le contó Bustos a LA GACETA.
Un viaje de ida
La historia comenzó cuando tenía 11. Su hermano Nahuel insistió para que su mamá, Beatriz, lo llevara a probarse a San Martín, y ella se transformó en el sostén de todo. “Le debo todo a ella. Me llevaba a todos lados, con frío o con calor”, recordó.
Con el ascenso a Primera en 2018, las inferiores del “Santo” pasaron a disputar los torneos de AFA. A los 14, en un partido de novena contra Boca en Ezeiza, anotó un gol que cambió su destino: los captadores del “Xeneize” lo vieron y se lo llevaron.
En esa época apareció una citación que todavía lo emociona. Los dirigentes llamaron a su madre para avisarle que su hijo integraría la Sub-15 nacional, y ella temió lo peor. “Pensaba que me había mandado alguna macana. Cuando le dieron la noticia, rompimos en llanto y nos dimos un abrazo interminable”, relató. En ese seleccionado lo dirigieron Diego Placente y Pablo Aimar.
Golpes de realidad
En Boca vivió en la pensión, fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 y se entrenó con la Primera. La oportunidad, de todos modos, no aparecía. Por eso le pidió a Mariano Herrón, su técnico en la Reserva, salir a buscar minutos. San Lorenzo lo presentó a sus futuros compañeros, pero una modificación en la conducción del fútbol azulgrana derrumbó la operación: los nuevos responsables lo querían con el pase completo y Boca no cedió. Algo similar ocurrió con una oferta de Grecia.
Terminó en Banfield sin tiempo para procesarlo. “Mi representante me llamó una noche y me dijo que al otro día tenía la revisión médica. Me vio mal, me vio llorando, y me consiguió eso de inmediato”, explicó. El golpe fue duro. “Es totalmente diferente al mundo Boca. Fue como un baldazo de agua fría”, admitió. Arribó sin ritmo, sufrió dos desgarros y, tras el recambio dirigencial en el “Taladro”, debió rescindir y volver a Tucumán.
Del otro lado
En enero de 2025, la chance surgió en la vereda de enfrente. Atlético apostó por él para su Reserva, pero Bustos jamás dejó de mirar hacia La Ciudadela.
GOLAZO DE TOMAS BUSTOS A ATLÃTICO POR EL CLÃSICO LIGUISTAðªð»ð¦ð¹ https://t.co/Af3sZEyFwx— Leandroð¦ð¹ (@leancirujaa) November 19, 2026
“Mi intención siempre fue volver a San Martín, pero no se dieron las cosas. Uno prioriza su carrera, su bienestar”, sostuvo Bustos, que confesó que lo emocional pesó. “Recibía mensajes de gente de San Martín que me decía cómo no iba a venir, si el club me había dado todo. Aunque uno no quiera, le pega”, reconoció.
Una mala experiencia
Luego vino Colombia, la etapa más dura. Había acordado por un año; la rescisión con el “Decano”, no obstante, no estaba firmada por ambas partes y el transfer no llegó. Lo enviaron a un equipo de la tercera división, donde disputó apenas dos encuentros. “Venía muy mal porque no podía jugar, y uno siempre quiere jugar. Ese paso me fue muy duro”, confesó.
El regreso tuvo un nombre propio: Edgardo “Tano” Di Risio, su entrenador en la Liga, el mismo que lo impulsó a la selección y a Boca. El volante le mostró sus ganas y encontró las puertas abiertas. “Con él tengo una relación de padre e hijo. Siempre me corrige los errores y me dice cómo me tengo que cuidar. Gracias a él soy lo que soy, y ahora me está dando la confianza que necesitaba”, destacó.
Bustos, que volvió hace tres meses y es titular en el equipo de sus amores, se define como un futbolista desequilibrante, de gambeta, que busca asistir y convertir. “Me gusta ir para adelante, sin miedo”, resumió.
Desde aquel gol en el clásico, los mensajes se multiplicaron. “Uno lee, aunque no quiera. La gente me trató muy bien a pesar de mi paso por Atlético”, agradeció.
Lo que se viene
Con Alejandro Orfila dándoles espacio a los juveniles, Bustos se ilusiona con la pretemporada, aunque sin apuro. “Voy paso a paso. Quiero seguir esforzándome y, si se presenta la oportunidad, bienvenida sea”, afirmó.
En 2023, desde Buenos Aires, le había confesado a este diario que le quedaba un sueño pendiente: debutar en el club que lo vio nacer. Varias camisetas y muchas lágrimas después, el deseo sigue en pie. “San Martín para mí es todo, es mi segunda casa. Mi sueño está intacto: regresar y debutar. La verdad, no lo veo tan lejos”, cerró.