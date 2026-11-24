Más de 20 kilos de cocaína fueron secuestrados por la Policía de Tucumán durante un procedimiento enmarcado en el Operativo Lapacho. El despliegue se llevó a cabo en el Destacamento Fronterizo Cabo Vallejo y terminó con un hombre detenido y la incautación del camión en el que transportaban el estupefaciente.
De acuerdo con la información preliminar, los involucrados serían ciudadanos tucumanos que habrían sido contratados por personas oriundas de Salta para transportar la droga y atravesar los controles fronterizos, con el objetivo de entregarla posteriormente.
El procedimiento representa un importante golpe al narcotráfico y se enmarca en las tareas de prevención y control que desarrolla la Policía de Tucumán a través del Operativo Lapacho.
La investigación continúa para determinar las responsabilidades de los involucrados y establecer el alcance de la maniobra