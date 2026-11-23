La Justicia rechazó una cautelar de Gustavo Morales y mantiene vigente la suspensión de su matrícula por cinco años
La Cámara en lo Contencioso Administrativo desestimó el pedido del abogado para frenar la sanción del Colegio de Abogados, al considerar que la exclusión se sustenta en una condena penal firme y consentida.
Resumen para apurados
- La Justicia rechazó la cautelar del abogado Gustavo Morales y ratificó la suspensión de su matrícula por cinco años, fundada en una condena penal firme.
- La Cámara en lo Contencioso Administrativo desestimó la acción contra la sanción del Colegio de Abogados, convalidando el proceso disciplinario previo.
- El fallo deja firme la inhabilitación del letrado para ejercer la profesión por un lustro y sienta un precedente disciplinario en el ámbito forense.
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