Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo pidió a la Nación mayor apoyo logístico y de fuerzas federales en Tucumán para intensificar la lucha contra el narcotráfico en la región.
- El reclamo se dio tras secuestros de más de una tonelada de cocaína y un aumento del 66% en decomisos de marihuana provincial, según datos informados a La Gaceta.
- Tucumán busca profundizar operativos combinados con Nación y solicitó la radarización del norte del país para frenar el narcotráfico aéreo de manera integral.
“Este es el resultado de una decisión política de luchar frontalmente contra el narcotráfico. Con el secuestro de esta droga nos estamos transformando en la única provincia del NOA que mantuvo el nivel de secuestro de droga que el año pasado. Eso habla a las claras del trabajo que se está realizando”, sostuvo el gobernador Osvaldo Jaldo.
El titular del Poder Ejecutivo agregó: “Necesitamos que la Nación se sume a este esfuerzo para que haya más secuestros. No estoy hablando únicamente de temas económicos, sino de apoyo logístico con todas las fuerzas federales. Si estamos consiguiendo estos resultados, con una tarea combinada, seremos mucho más eficientes”. Jaldo, en una entrevista con LA GACETA, adelantó que se seguirá profundizando la lucha contra el tráfico de drogas.
“Tucumán será inflexible. Lo estamos demostrando con el secuestro de más de una tonelada de cocaína, que se mantiene por segundo año consecutivo y con la cifra récord de decomiso de marihuana, que también es una cifra récord. Lo mismo estamos haciendo con el narcomenudeo”, añadió el dirigente tranqueño.
Con el procedimiento concretado ayer, en lo que va del año se llevan secuestrados en nuestra provincia 1.052 kilos de cocaína, 20 kilos menos que el año pasado, lo que representa una disminución del 1,9%. En cuanto a la marihuana, ya se decomisaron 737 kilos, frente a los 444 del año pasado, con un incremento fue del 66%. En total, durante 2026, en Tucumán se secuestró 273 kilos más de estupefacientes que 2025, lo que representa un incremento global del 18%.
“No habrá contemplación alguna con los que trafiquen droga. No hay ningún padrinazgo, el que cometa este delito terminará preso”, sostuvo el gobernador.