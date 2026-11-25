Con el procedimiento concretado ayer, en lo que va del año se llevan secuestrados en nuestra provincia 1.052 kilos de cocaína, 20 kilos menos que el año pasado, lo que representa una disminución del 1,9%. En cuanto a la marihuana, ya se decomisaron 737 kilos, frente a los 444 del año pasado, con un incremento fue del 66%. En total, durante 2026, en Tucumán se secuestró 273 kilos más de estupefacientes que 2025, lo que representa un incremento global del 18%.