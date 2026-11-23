Resumen para apurados
- Rossana Chahla presentó el Presupuesto de San Miguel de Tucumán proyectando obras y un gasto de $454.000 millones para el cierre de su mandato en 2027.
- Según la prensa tucumana, el proyecto oficial enumera los trabajos y prioridades que la administración municipal prevé ejecutar durante su último año de gestión.
- La propuesta legislativa traza la pauta económica municipal para contrastar las metas anunciadas con la asignación efectiva de los recursos públicos locales.
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