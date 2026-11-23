Resumen para apurados
- Según La Gaceta, el gobernador Osvaldo Jaldo y el senador Juan Manzur mantienen un fuerte enfrentamiento político en Tucumán tras intercambiar duros cuestionamientos públicos.
- Ambos dirigentes forjaron una alianza eficaz pero tensa en el Partido Justicialista provincial, marcada por reiteradas disputas internas y la actual falta de diálogo.
- La persistente disputa entre ambos referentes del peronismo anticipa una eventual confrontación directa en el marco de las elecciones provinciales de 2027.
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