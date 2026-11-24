De acuerdo con el Observatorio Mundial de la Salud de la OMS, este indicador se define como el número promedio de años que una persona puede esperar vivir con “plena salud”, bajo el supuesto de que los años restantes de su vida transcurran expuestos a las tasas de mortalidad y morbilidad específicas por sexo y edad vigentes en un año determinado y en un país, territorio o área geográfica específicos. Si solo consideramos la esperanza de vida al nacer, Argentina mejoró notablemente sus índices según los últimos datos registrados por la OMS. En el 2000, era de 70,5 años para los hombres y 77,9 para las mujeres. En 2023 se determinó que para los hombres es de 74,6 y 79,7 para las mujeres. Vivimos más, incluso más que otros países. Pero el índice de esperanza de vida saludable no tuvo el mismo crecimiento. Según la OMS, los hombres pasaron de 62,3 en 2000 a 65,3 en 2023, mientras que las mujeres pasaron de 66,8 a 67,4. Si se promedian ambos sexos, se determina que Argentina bajó de 64,6 a 66,4. Y aquí la diferencia con otros países no es tan grande. En América se comparte el mismo valor según el último registro de la OMS y para el resto del mundo es de 62,8. Hagamos cálculos, entonces. En trece años, Argentina aumentó tres años su esperanza de vida, mientras que la esperanza de vida saludable bajó dos décimas. Vivimos más, pero no más saludablemente.