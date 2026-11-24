Con el aumento de la expectativa de vida y de las condiciones de salud para gran parte de la población, la idea de vivir más años se ha vuelto no solo un deseo, sino una posibilidad. Sin embargo, no se trata solo de añadir años a la vida, sino de asegurar que esos años sean saludables y plenos. Precisamente por eso, los especialistas en longevidad insisten en que la esperanza de vida es un indicador que debería superarse para ponerse como objetivo la esperanza de vida saludable.
De acuerdo con el Observatorio Mundial de la Salud de la OMS, este indicador se define como el número promedio de años que una persona puede esperar vivir con “plena salud”, bajo el supuesto de que los años restantes de su vida transcurran expuestos a las tasas de mortalidad y morbilidad específicas por sexo y edad vigentes en un año determinado y en un país, territorio o área geográfica específicos. Si solo consideramos la esperanza de vida al nacer, Argentina mejoró notablemente sus índices según los últimos datos registrados por la OMS. En el 2000, era de 70,5 años para los hombres y 77,9 para las mujeres. En 2023 se determinó que para los hombres es de 74,6 y 79,7 para las mujeres. Vivimos más, incluso más que otros países. Pero el índice de esperanza de vida saludable no tuvo el mismo crecimiento. Según la OMS, los hombres pasaron de 62,3 en 2000 a 65,3 en 2023, mientras que las mujeres pasaron de 66,8 a 67,4. Si se promedian ambos sexos, se determina que Argentina bajó de 64,6 a 66,4. Y aquí la diferencia con otros países no es tan grande. En América se comparte el mismo valor según el último registro de la OMS y para el resto del mundo es de 62,8. Hagamos cálculos, entonces. En trece años, Argentina aumentó tres años su esperanza de vida, mientras que la esperanza de vida saludable bajó dos décimas. Vivimos más, pero no más saludablemente.
Datos de la Organización Panamericana de la Salud advierten sobre este fenómeno y señalan que la brecha entre la esperanza de vida total y la esperanza de vida saludable se fue ampliando desde 1990, especialmente en las mujeres. En los adultos mayores de la región, las enfermedades crónicas no transmisibles concentran el 87,2% de las muertes (lideradas por la enfermedad isquémica del corazón, los accidentes cerebrovasculares y el Alzheimer), mientras que la carga de años de vida saludable perdidos por muerte prematura o discapacidad presenta fuertes desigualdades territoriales.
Un estudio publicado en 2025 por la revista “Nature” hace hincapié en estas desigualdades y confirma que cuanto peores sean los índices socioeconómicos de las regiones, la brecha será mayor. Los especialistas llaman la atención que los avances en longevidad no se vieron acompañados de progresos equivalentes en longevidad saludable.
Atender sobre cuán saludables llevamos nuestros próximos años de vida no debería preocuparnos, pero sí ocuparnos. La medicina hizo su trabajo para que vivamos más años pero también está en nosotros decidir cómo llevaremos ese tiempo extra sin que empeore nuestra condición y nuestras capacidades. La alimentación, el deporte, los vínculos son algunas claves que los especialistas resaltan cada vez con más énfasis y seguramente cuanto más temprano les prestemos atención, más haremos para reducir la brecha entre más vida y más salud.