Un día antes, por videoconferencia ante la asamblea parlamentaria de la OTAN reunida en Berlín, había reclamado una reunión a cuatro bandas entre Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia. “Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Desde mañana, literalmente”, dijo, y volvió a defender el ingreso de su país a la Alianza Atlántica. “La OTAN es la solución”, insistió. Moscú, en cambio, considera a la alianza una amenaza existencial y rechaza cualquier presencia militar occidental en Ucrania.