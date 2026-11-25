El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que, si las negociaciones de paz con Rusia no avanzan, apelará al nuevo Congreso de los Estados Unidos, que quedó en manos de los demócratas tras las elecciones de mitad de mandato de este mes.
“Pediremos sanciones y apoyo para nosotros. Sin eso, es simplemente imposible”, sostuvo en una entrevista con la agencia Bloomberg.
El mandatario consideró que el respaldo a Kiev y las sanciones contra Moscú deben enviar “un mensaje claro” de que es hora de sentarse a negociar y terminar la guerra. También deslizó que Donald Trump “se mueve en la misma dirección” que Vladimir Putin, y le recordó que “la vida y la historia son mucho más largas que la amistad, o los negocios”.
Zelenski acusó a Rusia de “demostrar amnesia” en la mesa de diálogo, reiteró que Putin pretende que Ucrania abandone el Donbás y se quejó de demoras en el envío de misiles y en el servicio satelital Starshield.
Un día antes, por videoconferencia ante la asamblea parlamentaria de la OTAN reunida en Berlín, había reclamado una reunión a cuatro bandas entre Ucrania, Europa, Estados Unidos y Rusia. “Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Desde mañana, literalmente”, dijo, y volvió a defender el ingreso de su país a la Alianza Atlántica. “La OTAN es la solución”, insistió. Moscú, en cambio, considera a la alianza una amenaza existencial y rechaza cualquier presencia militar occidental en Ucrania.
Protección
Los europeos no participaron hasta ahora de las negociaciones. La semana pasada, Washington planteó ofrecer a Ucrania, si se alcanza la paz, una protección similar a la del artículo 5 del tratado de la OTAN, que obliga a los aliados a defender a cualquier miembro atacado.
Las conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos se habían reactivado a mediados de mes en Abu Dabi, con los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner. Allí se acordó el mayor canje de prisioneros desde el inicio de la invasión, aunque Kiev reclama un intercambio de “todos por todos”.
El jueves pasado, Trump, Xi Jinping y Putin hablaron de la guerra en una cumbre inédita en Shenzhen, China. Allí, el presidente ruso sostuvo que los tres países tienen “intereses comunes” en cerrar conflictos regionales.