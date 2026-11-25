Lula fue reelegido el 25 de octubre, en la segunda vuelta, con el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro, el candidato al que había respaldado Milei. En la primera vuelta, el 4 de octubre, el senador del Partido Liberal había quedado adelante, con el 47,03% contra el 45,16% del presidente. Fue la primera vez desde 1989 que un candidato revirtió en el balotaje una derrota en la primera vuelta. Tras el resultado, Bolsonaro anunció que pediría la anulación de los comicios.