La relación entre los gobiernos de Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva sumó ayer un nuevo capítulo de tensión, en lo que ya se describe como la peor crisis diplomática de la historia entre la Argentina y Brasil. Según publicó el medio brasileño UOL, con confirmaciones anónimas de funcionarios del gobierno vecino, Lula no invitará a Milei a la ceremonia en la que asumirá su cuarto mandato, el 5 de enero de 2027 en Brasilia, a los 81 años.
“Fue desinvitado”, resumió una fuente brasileña que pidió reserva. La lista de invitados la define la Presidencia de Brasil, y en el Palacio del Planalto no descartan convocar a dirigentes de la oposición argentina, como el expresidente Mauricio Macri y la senadora Patricia Bullrich.
En paralelo, trascendió que el mandatario brasileño resolvió que Julio Bitelli deje de ser su embajador en Buenos Aires. Una fuente de primera línea de Itamaraty admitió que la medida todavía no está formalizada, pero que esa es la intención del presidente. Otros dos funcionarios de la administración brasileña aseguraron que la salida del diplomático se concretará en el corto plazo.
Bitelli no volvió a ejercer sus funciones en la Argentina desde julio. Ese mes, el canciller Mauro Vieira lo llamó a consultas a Brasilia después de que Milei participara en Brasil del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y lanzara duras críticas contra Lula. En respuesta, Itamaraty también citó al embajador argentino, Daniel Raimondi. Desde entonces, el vínculo entre los dos países quedó reducido al nivel de encargados de negocios.
La decisión fue atribuida a las declaraciones que el canciller Pablo Quirno hizo el sábado en el programa de Mirtha Legrand, donde puso en duda las elecciones brasileñas del mes pasado. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían en duda toda la situación”, afirmó el ministro.
Lula fue reelegido el 25 de octubre, en la segunda vuelta, con el 51,76% de los votos frente al 48,24% de Flávio Bolsonaro, el candidato al que había respaldado Milei. En la primera vuelta, el 4 de octubre, el senador del Partido Liberal había quedado adelante, con el 47,03% contra el 45,16% del presidente. Fue la primera vez desde 1989 que un candidato revirtió en el balotaje una derrota en la primera vuelta. Tras el resultado, Bolsonaro anunció que pediría la anulación de los comicios.
Las palabras de Quirno cayeron muy mal en el gobierno de Lula y precipitaron el desplazamiento de Bitelli, según la reconstrucción de la prensa de ambos países.
En julio, tras el llamado a consultas, el propio Quirno había descartado una ruptura. “De nuestro lado no hay chance de romper las relaciones con Brasil”, dijo entonces, y atribuyó el cortocircuito a “diferencias políticas e ideológicas”. Más tarde, cuando Brasil redujo el nivel de su representación, calificó la medida como “unilateral” y rechazó las acusaciones de injerencia: recordó que el propio Lula había visitado a Cristina Kirchner durante su detención domiciliaria, antes de las elecciones argentinas de 2025.
Consultados sobre la asunción, en la Cancillería argentina respondieron que “no les consta” que el Presidente no vaya a ser invitado, y no quisieron adelantar si Milei viajaría a Brasilia. En la Casa Rosada sostienen que, del lado argentino, las diferencias políticas nunca afectan el plano diplomático.
No es la primera vez que una asunción expone la distancia entre ambos mandatarios. En diciembre de 2023, Lula no asistió a la jura de Milei ante el Congreso, ofendido por los ataques personales que había recibido durante la campaña, y envió en su lugar a su canciller, Mauro Vieira.
Cumbre del Mercosur
Pese a la escalada, Milei y Lula volverán a cruzarse en las próximas semanas. Ambos coincidirían en la cumbre del Mercosur que se hará en Montevideo el 4 de diciembre y en la reunión del G20 prevista en Miami para el 14 y el 15 de diciembre. No se esperan encuentros bilaterales en ninguna de las dos citas. Hasta ahora, el Gobierno nacional no indicó que el Presidente vaya a faltar a la reunión del bloque regional en la capital uruguaya.
El conflicto se da con el principal socio comercial de la Argentina y en un momento en que el Mercosur avanza en la aplicación del acuerdo con la Unión Europea, que exige coordinación entre los dos socios más grandes del bloque. Por ahora, ambos gobiernos aseguran que la agenda bilateral sigue en marcha, aunque sin embajadores y con los canales políticos cerrados entre Brasilia y Buenos Aires.