Los antecedentes médicos de Bolsonaro

El líder de la ultraderecha brasileña arrastra problemas de salud desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en Juiz de Fora, mientras era candidato presidencial. El ataque le provocó lesiones graves y obligó a realizarle una cirugía de urgencia. Desde entonces, debió someterse a otras intervenciones por complicaciones intestinales.