Resumen para apurados
- Jair Bolsonaro fue internado de urgencia este viernes en un hospital de Brasilia debido a una severa obstrucción intestinal que le provocó fuertes dolores.
- El cuadro deriva del apuñalamiento sufrido en 2018 y cirugías previas. El exmandatario cumple arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de prisión.
- Los médicos evaluarán en 24 horas si requiere una nueva operación, mientras su entorno alerta sobre el impacto de las condiciones de reclusión en su salud.
Jair Bolsonaro volvió a ser internado de urgencia este viernes en Brasilia, luego de sufrir fuertes dolores abdominales provocados por una obstrucción intestinal. El expresidente brasileño, de 71 años, fue trasladado desde su residencia al hospital DF Star, donde permanecerá bajo observación y sometido a distintos estudios. Los médicos no descartan que deba ser intervenido quirúrgicamente.
El traslado se realizó bajo escolta de la Policía Militar del Distrito Federal. Según explicó su médico, Brasil Caiado, una primera tomografía detectó una obstrucción "casi total" del intestino delgado, acompañada de adherencias en la pared abdominal.
La posibilidad de una nueva cirugía dependerá de la respuesta al tratamiento y de cómo evolucione durante las próximas 24 horas. Por el momento, no hay una fecha prevista para su alta.
En un comunicado, el hospital informó que Bolsonaro ingresó con un cuadro de "dolor y distensión abdominal" y que permanece internado para la realización de pruebas y la investigación diagnóstica.
Uno de sus hijos, el senador electo Carlos Bolsonaro, confirmó la internación a través de las redes sociales. "Mi padre acaba de volver al hospital tras sentir fuertes dolores abdominales", escribió. También señaló que recibió autorización para acompañarlo, debido a que ningún otro familiar se encontraba en Brasilia en ese momento.
La ex primera dama Michelle Bolsonaro, quien habitualmente supervisa su tratamiento, anunció que regresará de un viaje a Israel durante la madrugada del sábado.
Los antecedentes médicos de Bolsonaro
El líder de la ultraderecha brasileña arrastra problemas de salud desde septiembre de 2018, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en Juiz de Fora, mientras era candidato presidencial. El ataque le provocó lesiones graves y obligó a realizarle una cirugía de urgencia. Desde entonces, debió someterse a otras intervenciones por complicaciones intestinales.
En abril de 2025 fue operado durante aproximadamente 12 horas para reconstruir la pared abdominal y permaneció varios días en cuidados intensivos. En septiembre de ese año volvió a ser hospitalizado por episodios de hipo, vómitos y una caída de la presión arterial. En diciembre debió someterse a una cirugía por una hernia inguinal bilateral.
En enero de 2026 necesitó atención médica después de sufrir una caída durante la madrugada, cuando se encontraba bajo custodia policial. Su internación más reciente, antes de la actual, fue en marzo, cuando le diagnosticaron bronconeumonía bacteriana bilateral. En esa oportunidad permaneció dos semanas en el hospital.
La condena y la prisión domiciliaria
El estado de salud del exmandatario fue uno de los argumentos considerados por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, para autorizar en marzo que continuara cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario por razones humanitarias.
Bolsonaro comenzó a cumplir su pena en noviembre de 2025, luego de ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por intentar impedir la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo había derrotado en las elecciones presidenciales de 2022.
Inicialmente permaneció detenido en dependencias de la Policía Federal. Posteriormente fue trasladado al complejo penitenciario conocido como Papudinha, antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
Su familia sostiene que el expresidente es inocente y denuncia una persecución judicial. Carlos Bolsonaro también cuestionó las condiciones de detención y afirmó que la salud de su padre se deteriora debido a la falta de movilidad y a la presión psicológica.
Mientras tanto, el equipo médico seguirá de cerca su evolución para determinar si la obstrucción intestinal puede resolverse con tratamiento o si será necesaria una nueva intervención quirúrgica.