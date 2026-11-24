Resumen para apurados
- Diputados de Brasil aprobó este martes el plan de ajuste fiscal de Lula da Silva para contener la deuda pública y llevar certidumbre a los mercados financieros.
- La medida se aprobó con 352 votos tras la caída del real y el aumento de la deuda al 80% del PBI, limitando el crecimiento anual del gasto al 2% sobre la inflación.
- La ley busca un ahorro de 56.000 millones de reales hacia 2027, aunque enfrenta críticas de la oposición por el recorte de fondos a empresas, estados y municipios.
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada del martes un plan de ajuste fiscal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para controlar la deuda y con el que busca enviar al mercado financiero una señal de compromiso con el control del gasto.
El texto, que ya había sido aprobado por el Senado, obtuvo 352 votos a favor, 128 en contra y seis abstenciones, tras seis horas de debate. Ahora resta la sanción del presidente, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
La deuda pública brasileña supera el 80% del PBI, y los inversores desconfían del rumbo fiscal del gobierno desde la reelección de Lula en octubre.
El Real en su valor más bajo
Esa desconfianza golpeó al real, que el lunes tocó el umbral de los 6 por dólar, su valor más bajo desde abril de 2025, según la prensa local.
Al cierre se recuperó hasta 5,97 por dólar, de acuerdo con el portal del Banco Central.
El proyecto da al Ejecutivo más margen para congelar gastos y recortar exenciones tributarias, con el fin de cumplir sus metas fiscales en 2027.
Para ese año prevé un ahorro de hasta 56.000 millones de reales (unos 9.400 millones de dólares), en parte gracias a recortes en salud y educación y a la reducción de transferencias a estados y municipios.
Salario mínimo: innegociable
Pero el gobierno descartó tocar la regla del salario mínimo, que sube cada año por encima de la inflación y al que están atadas buena parte de las jubilaciones y ayudas sociales, algo que reclamaban sectores del mercado.
"No puedo volverme rehén del sistema financiero", dijo Lula la semana pasada en Madrid.
Una de las principales disposiciones del proyecto permite al equipo económico limitar el crecimiento anual del gasto público al 2 % por encima de la inflación, reduciendo el techo actual del 2,5 %.
Otros puntos destacados son los recortes del 10 % en los beneficios tributarios concedidos a diversos sectores económicos y la limitación de créditos otorgados a las empresas, con el objetivo de ampliar la recaudación del Gobierno sin elevar las tasas impositivas.
Sesión extraordinaria
La votación tuvo lugar en una sesión extraordinaria este lunes, jornada en la que los diputados no suelen votar, tras una decisión del presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, quien realizó una maniobra reglamentaria para acelerar el trámite de la iniciativa.
La oposición criticó el paquete de medidas alegando que supondrá una carga para las empresas, así como para los estados y municipios, que sufrirán recortes en su recaudación.
El Partido Liberal (PL), formación a la que pertenece la familia Bolsonaro, orientó a su bancada a votar en contra del proyecto.